Kdyby meteorit dopadl na Zemi o pár vteřin později, dinosauři by asi nevyhynuli

Co stojí za vyhynutím dinasaurů?

Foto: Autor: serpeblu / Shutterstock

Dinosaury máme dnes za pravěké ještěry, kteří vyhynuli a díky evoluci se postupně na zemi objevil člověk. Napadalo vás ale někdy přemýšlet, jak by tomu bylo, kdyby dinosauři nevyhynuli? Mohli by na planetě Zemi existovat společně s lidmi? Zdá se, že ne. Navíc by celá situace vypadala jinak, kdyby meteorit dopadl na Zemi o pouhou půl minutu později.