Externí autor 28. 4. 2024 clock 4 minuty

Každá žena je svým způsobem výjimečná. Pak jsou ale takové, které svou výjimečnost umějí prodat. Tuhle vlastnost jim přihrál osud nebo spíš znamení zvěrokruhu, ve kterém se narodily. Podívejte se, jestli mezi ně patříte také.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Kam přijde žena narozená v Beranu, tam to žije. Jak by ne, když do společnosti dorazí vždy energická, zdravým sebevědomím sršící a životem nadšená osůbka, kterou v davu rozhodně nepřehlédnete. Lidé ji mají rádi zejména pro její rozhodnou povahu. Něco vám slíbila? Pak se můžete spolehnout na to, že svůj slib dodrží.

A jestli o ní pochybujete, ukáže vám, co to znamená si zahrávat s rozhněvaným Beranem. Ženy narozené v tomto znamení se rázem změní v sopku hrozící ohromným výbuchem. Jedno slovo a uvidíte, jak dští oheň a síru. A také jí neraďte, patří totiž k těm nejsvéhlavějším ženám, co kdy chodily po zeměkouli.

Její výbušnou energii dokáže zkrotit láska a projevy porozumění. Ženy v Beranu tak trochu připomínají dramatické umělkyně, které zapomněly vyskočit z role. Když se naučíte, jak na ni, rozhodně se s ní nikdy nebudete nudit. K tomu připočtěte fakt, že umí ocenit skutečnost, že s ní i přes její povahu zůstáváte.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Račice a výjimečná? Ano, je to tak. Je totiž výjimečnou ochránkyní rodinných vztahů. Běda, když se někdo byť jen slovem otře o její nejbližší. Ze svého, doslova galaktického bince emocí vybere ty nejvíc zničující a rozehraje bouřlivé citové divadlo.

Ženy narozené ve znamení Raka jsou pořádně mazané a vypočítavé. Jedou na vlně obrovské intuice, vycítí přicházející maléry a průšvihy. Vzhledem ke své manipulativnosti z nich obvykle dokážou vybruslit bez ztráty kytičky.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lev je králem zvířat, žena narozená ve znamení Lva královnou svého okolí. Co od žen Lvic můžete čekat? Nic a všechno. I když to tak na první pohled nemusí vypadat, své kroky mají promyšlené a jejich konání bývá občas značně tvrdé. Navíc toho zvládají hodně, ideálně pro ně vše najednou.

Lidé Lvici zbožňují, ale současně se jí bojí, protože se s ničím a nikým moc nepáře. Na jednu stranu drží moc a otěže pevně v rukách jak doma, tak v práci, nebo mezi přáteli. Na druhou stranu kolem sebe udržuje přátelskou atmosféru.

Lvice jsou drze upřímné a ve svých názorech značně hlasité. Potřebují pozornost, a to nejenom společnosti, ale i svých nejbližších.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Když Štírka vejde do místnosti, ví to naprosto každý, protože si všechny získá svým výjimečným kouzlem vyzařujícího sebevědomí a smyslnosti. Jako by něco skrývala, nějaké tajemství, což je pro lidstvo značně přitažlivý faktor.

Nenechte se zmást, je to velmi pragmatická dáma. Než udělá důležitý krok, vše si dobře promyslí. Milujete ženu narozenou ve Štíru? Pozná, jestli je vaše láska opravdová, a pokud ano, dokáže vás bránit vlastním tělem před jakýmkoli nebezpečím.

Štírky jsou zdravě sebevědomé a umějí si získat přirozenou autoritu. Nepotřebují, aby jim někdo pochleboval. Za úspěchy se umí pochválit samy, a také velmi často spoléhají jenom samy na sebe. S negativitou kolem sebe se příliš nepářou a jdou přímo za svým cílem.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Ženy narozené ve znamení Kozoroha tak trochu působí dojmem, že když se rozdávaly city a vřelost, raději si plnily své povinnosti, protože o tom jejich život navenek je. Jenže nemohli byste se mýlit víc.

Pod chladnou tváří zrozenkyně nejpracovitějšího znamení zvěrokruhu, které umí jít tvrdě za svým cílem, a ten rozhodně nebývá malý, se skrývá láskyplná žena se smyslem pro humor.

Předností ženy Kozorožky je její oddanost k partnerovi, rodině i přátelům. Je nejenom spolehlivá ale také ochotná vždy bránit své nejbližší.

