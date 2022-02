Výkyvy v dráze Měsíce se stanou za 10 let velkým problémem, ohrozí miliony lidí

Měsíc dramaticky ovlivňuje hladinu moře.

O tom, že oběžná dráha Měsíce okolo Země není tak úplně pravidelná, astronomové vědí už od roku 1728. Ještě nikdy v moderní historii však tyto výkyvy nepřinesly lidstvu zásadní potíže. To se ale zřejmě brzy změní. Když se totiž k měsíčnímu fenoménu přidá globální oteplování, katastrofa na sebe nenechá dlouho čekat.

O hrozbě, kterou představuje tání ledovců, se mluví už dlouho. Očekává se, že do roku 2100 hladina oceánů stoupne nejméně o 30 cm. To se samo o sobě nezdá být nijak velkým číslem. Jenže když se k tomu přidá kolísající gravitační síla Měsíce, pobřežní oblasti budou v pravidelných intervalech ohroženy mimořádně silnými přílivy. A to nikoli až za 80 let, ale mnohem dříve.

Problémy pozorujeme už nyní

Ze školy víme, že příliv a odliv je způsoben gravitačním působením Měsíce na mořskou vodu. Měsíční dráha ale není vždy stejná. Poznamenávají ji pravidelné výkyvy, které se opakují v rámci cyklu o délce 18 let. Zjednodušeně řečeno, zhruba 9 let je rozdíl mezi přílivem a odlivem slabší, protože je Měsíc od Země vzdálenější. Dalších 9 let ale výkyvy hladiny podstatně zesilují.

Italské Benátky zatopené přílivem v červenci 2021Zdroj: Profimedia.CZ

A právě v této fázi podle studie NASA pocítíme globální oteplování nejvýrazněji. Již v polovině 30. let budou přílivy tak extrémní, že v mnoha přímořských městech způsobí dlouhodobé záplavy.

"Nízko položené oblasti blízko hladiny moře se už nyní se záplavami potýkají a bude to ještě horší. Kombinace gravitační síly Měsíce se změnou klimatu bude situaci nadále zhoršovat jak na pobřeží USA, tak na celém světě," uvedl Bill Nelson z týmu NASA.

Jak to v takovém zaplaveném městě vypadá, vám přiblíží video:

Konec příjemných letovisk?

Ačkoli silný příliv není tsunami a obyvatele pobřežních oblastí masově neusmrtí, může je donutit zavřít podniky a opustit domovy. To povede k hrozivým ekonomickým ztrátám a migrační vlně směrem do vnitrozemí.

"Když vám to zatopí silnici a parkoviště desetkrát nebo patnáctkát do měsíce, město přestane fungovat. Nemůžete do práce, nedostanete se nikam. Navíc začnou prosakovat septiky, což představuje hrozbu pro lidské zdraví," vysvětlil Phil Thompson z katedry oceánografie Havajské univerzity.

Ve 40. letech se Měsíc od Země zase o něco vzdálí a přílivy se zmírní. O dalších 10 let později ale moře udeří znovu, a tentokrát ještě silněji. Tak to půjde dál, až se přímořské oblasti zcela vylidní.

Zdroje: https://www.nasa.gov/, https://www.npr.org/, https://www.livescience.com/