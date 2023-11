Před 17 lety otřásla záměna novorozenců v třebíčské nemocnici Českou republikou. V roce 2021 se pak celý případ dostal na televizní obrazovky ve skvělém seriálu Kukačky. Dvě skutečné rodiny, Brožovi z Jabloňova a Čermákovi z Přibyslavic, byly však navždy spojeny nečekaným osudem. Jak žijí dnes?

Celá kauza začala v prosinci roku 2006, kdy se narodila dvě děvčátka, Veronika a Nikola. Holčičky však byly v nemocnici nic netušícím rodinám vyměněny, když lékaři omylem zaměnili dvě novorozenecká děvčátka, jež byla následně vychovávána v cizí rodině.

Nikdo tehdy nepochopil, co se stalo, a tak obě rodiny vychovávaly děti, aniž by věděly o chybě v porodnici.

close info OTTO BALLON MIERNY / MAFRA / Profimedia zoom_in Rodiče obou vyměněných holčiček před soudem

Záměna, která navždy změnila osudy dvou rodin

Příběh začal nabírat na obrátkách několik měsíců po porodu, kdy tatínek Libor Broža podlehl tlaku kamarádů, kteří mu tvrdili, že malá Nikola nemůže být jeho dcerou. Záměna vyšla najevo až v prosinci 2007, potvrzena testy DNA. Testy otcovství potvrdily nepříjemnou pravdu, což vedlo k dočasnému rozkolu v rodině. Jaroslava Trojanová, matka vyměněné holčičky, byla v šoku a nesnášela nejistotu ohledně osudu své pravé dcery.

Tato událost se stala mediálním hitem, upoutala pozornost veřejnosti a přivedla obě postižené rodiny do středu nechtěného mediálního zájmu. I mnohem později zůstává skandál v paměti všech zúčastněných.

Každá je i ta druhá

Snažení obou rodin vést normální životy s cizími dětmi vedlo k postupnému odkrývání pravdy. Nakonec se podařilo dohledat druhý pár, rodinu Čermákových, kteří vychovávali dceru Brožových. Po dohodě a pod dozorem psychologů došlo k výměně dětí, která byla pro všechny zúčastněné velmi emotivní.

V roce 2008 přišla na řadu změna jmen obou malých dívek. Pan Broža a paní Trojanová zamýšleli jednoduše prohodit jména, ale nakonec se rozhodli pro kombinaci. Tak vznikla Nikola Veronika Brožová a Veronika Nikola Čermáková.

Boj o odškodné

Celá kauza se logicky dostala k soudu. Třebíčská nemocnice nejprve nabídla poškozeným rodinám 300 tisíc korun jako odškodné za chybu, ale rodiče to odmítli. Brožovi a Čermákovi později žádali rekordní odškodné ve výši dvanácti milionů korun za psychické útrapy.

Soudní procesy nebyly jednoduché, obě rodiny čelily právním a emocionálním výzvám. Přes nejistotu ohledně odškodného zdůrazňovaly nezbytnost péče o dobro dětí. Záměna miminek v prosinci 2006 postihla obě rodiny, které odmítly mimosoudní dohodu nemocnice. Hlavní líčení před brněnským krajským soudem přineslo do světla citlivé výpovědi obou stran.

Podívejte se na odvysílanou reportáž ohledně odškodného za případ, který se dostal mnohem později i na televizní obrazovky v podobě skvělého seriálu Kukačky:

Zdroj: Youtube

Ve vyvrcholení jednoho z nejkontroverznějších případů záměny miminek v české historii se obě postižené rodiny ocitly před soudem hned několikrát. Manželé Čermákovi, kteří vychovávali dítě své biologické dcery po dobu deseti měsíců, popisují své trápení a citovou zátěž, kterou tato situace přinesla do jejich manželství. "Večer přijeli a řekli nám, že Verunka není naše. Holčička ve druhé rodině je prý naše skutečná dcera. Zapůsobilo to na mě tak, že vše o co jsem se deset měsíců snažila, je pryč," uvedla paní Čermáková před soudem.

Na druhé straně stojí matka Nikola Trojanová, která prožívá podobně devastující chvíle. "Nespím, stýská se mi po Nikolce, kterou považuji za svou dceru. Se svou vlastní dcerou to není ono. Mám sny o tom, že Čermákovi Nikolce ubližují," svěřila se před soudcem.

Veřejnost s napětím sledovala další jednání a nové dimenze případu.

Nakonec se rodinám podařilo vysoudit více než tři miliony. Finanční kompenzace sice mohla usnadnit jejich život, ale vzpomínky na ztracený rok s dcerkami jim již nikdo nevrátil.

Život jde dál…

Dnes žijí obě rodiny odlišné životy, spojené neuvěřitelným příběhem. Po složitých soudních tahanicích se obě rodiny rozhodly dát svým dětem šanci žít s oběma biologickými rodiči. Schůzky byly organizovány s ohledem na psychické pohodlí všech zúčastněných. Tedy stejně jako v seriálu, jenže tady šlo bohužel o drsnou realitu.

Libor Broža veřejně komentuje rodinnou situaci: "I když naše původní cesty byly zkomplikované a bolestivé, rodina je pro nás stěžejní. Chceme dětem poskytnout co nejlepší život."

close info Profimedia zoom_in Zprava zády Jan a Jaroslava Čermákovi, Jaroslava Trojanová a její druh Libor Broža u okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, jehož soudce Roman Švaňhal (vlevo) 11. října rozhodl, že Broža není otcem dítěte, které od prosince loňského roku vychovával společně se svou partnerkou. Je ale biologickým otcem dítěte, které vychovávali manželé Čermákovi. Jenom díky tomu, že se Broža u soudu domáhal vyvrácení otcovství, vyplynula na povrch výměna novorozenců v třebíčské nemocnici.

I přes tento traumatizující zážitek obě rodiny neztratily víru ve společnou budoucnost. Libor Broža s Jaroslavou Trojanovou si po nelehkém období pořídili chlapečka Daniela, a ještě před dvěma lety plánovali třetí dítě. Obě rodiny v současnosti pečují o více než jedno dítě a snaží se zapomenout na bolestivou minulost.

V současné době obě rodiny hledají rovnováhu mezi svými životy a poskytují lásku a podporu dětem, které vyrůstají ve dvou odlišných domovech. Jejich příběh začal skandální záměnou, ale dnes se snaží pohlížet do budoucnosti a budovat šťastné domovy pro své děti.

