Výměna manželek je reality show Televize NOVA, která se pravidelně vysílá již hezkých pár let. V ní si dvě rodiny na dobu deseti dní vymění manželky, aby si otestovaly, jak je jejich vztah pevný.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že natáčení každého dílu bude připomínat běžný rodinný život, opak je dost často pravdou.

Štáb Televize NOVA se často nestačí divit, co všechno během natáčení zažije. O to se s námi rozhodla podělit režisérka této Jana Rezková, která prozradila, co nejhoršího její štáb zažil.

Jednou z příhod, která celý štáb doslova zvedla ze židle, byla rodina paní Evy. Ta kromě toho, že si nijak zvlášť nestará o svého potomka, má ještě další nemilou zálibu.

Vášní paní Evy je shromažďování mnoha různých věcí a ukládání potravy do nočního stolku. To je ale jen malá část, kde se potraviny, většinou prošlé, nachází.

Otřesné historky

Šestačtyřicetiletá Eva nechává prošlé potraviny kde se dá. Diváci je tak mohly vidět například ve skříních, na nočním stolku nebo také kolem toalety, kde se povalovaly konzervy.

Zkažené jídlo bylo doslova v každém koutě Evina domova a pohled to dle štábu nebyl rozhodně očím lahodící.

„Musím říct, že si vždy říkáme, že už jsme viděli asi všechno, ale tento byt nás skutečně překvapil. Už jsme před lety natáčeli něco podobného, to byl tenkrát takový pavlačový dům, ale tohle bylo ještě mnohem horší,“ uvedla Jana Rezková.

Kromě zmíněného nepořádku štáb zarazil i fakt, že Eva si nijak zvlášť nestarala o svou téměř čtyřletou dceru Nelinku. Ta podle něj neovládala velké množství základních dovedností, které by dítě v jejím věku ovládat mělo.

To mimojiné trápilo i Nelinčinu náhradní maminku Sarah, která si sama potrpí na čistotu a pořádek. „Výchova, kterou praktikujeme doma, je pravý opak té Eviny. S naším Liamem jsme doslova nonstop,“ uvedla Sarah.

Návštěvu a natáčení u paní Evy považuje štáb režisérky Rezkové za jeden z nejotřesnějších zážítků, se kterými se po dobu natáčení Výměny manželek setkal.

