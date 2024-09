Externí autor 13. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Nicol Lenertová byla jednou z největších hvězd televize Nova. Půvabná blondýnka patřila mezi oblíbené tváře pořadu Televizní noviny. Mimo televize zářila i ve světě modelingu. Stala se dokonce Miss Severní Čechy a probojovala se až do samotného finále Miss ČR.

Půvabná blondýnka vypadá, jakoby našla recept proti stárnutí. Letos v listopadu oslaví padesáté narozeniny. Nicol zůstává mladá nejen vizáží, ale i duchem. V roce 2022 se z ní stala nevěsta. Oblékla bílé šaty a vzala si pohádkově bohatého podnikatele.

Úspěšná kariéra

Nicol se stala opravdovou hvězdou už po pár měsících na televizních obrazovkách. Místo v záři reflektorů se jí příliš nelíbilo. Slibně rozjetou kariéru moderátorky přerušila kvůli stěhování do USA. Svým rozhodnutím tehdy šokovala kolegy a především i fanoušky. O jejím odchodu z Novy kolovalo hned několik spekulací.

„Byla jsem dlouhodobě nemocná a málem pořád nachlazená. Před lety jsem prodělala závažnou operaci tenkého střeva, na kterém jsem měla srůsty, a liberečtí lékaři mě zachránili doslova na poslední chvíli, a asi následkem toho mám sníženou imunitu. Dlouhodobě přecházené nachlazení nezůstalo bez následků,“ svěřila se se svým zdravotním stavem.

„V posledních týdnech jsem trpěla dávivým a dusivým kašlem. Záchvaty kašle byly hrozné a dostavovaly se stále častěji. Už jsem si nevěděla rady a musela vyřešit dilema, zda zdraví, nebo práce. A hrozně jsem se bála, že mne záchvat kašle postihne při živém vysílání Televizních novin. Vůbec si nedovedu představit, co bych dělala a jak by to dopadlo. A když se podíváte na poslední Televizní noviny, které jsem moderovala, bylo to na mně už hodně vidět a můj projev nebyl dobrý,“ přiznala na rovinu důvody odchodu z TV Nova pro Blesk v roce 2002.

Po konci televizní kariéry si Lenertová začala plnit své sny. Vrhla se na studium politologie a ekonomie. Věnovala se i aromaterapii. Toto odvětví ji pohltilo natolik, že nastoupila do Institutu aromaterapie a pracovala v marketingu pro společnost specializující se na výrobu potravinových doplňků.

V práci se Lenertové vždy dařilo. Jednu dobu zastávala i post tiskové mluvčí Středočeského kraje. V roce 2022 byla tiskovou mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny. Dnes se věnuje PR na volné noze.

Vlasová chameleonka

Nicol se poslední roky pyšní dlouhými blond vlasy. V minulosti ovšem s účesy experimentovala jako o závod. Kariéru v televizi začínala jako brunetka, která se postupně přebarvovala do blondýnky. Měnila i délky vlasů. Z úplně krátkých si nechala narůst polodlouhé.

Vlivní partneři

Několik let žila půvabná blondýnka se sportovním manažerem Jaroslavem Kalátem. Rozchod potvrdili v roce 2022. Ještě ve stejný rok si vzala vlivného miliardáře a filantropa Viliama Sivka.

Osmasedmdesátiletý muž vlastní síť hotelů. Před lety byl například prezidentem hokejové Sparty. Právě v té době se s Nicol seznámili. Bývalé moderátorce v minulosti podlehl i legendární český hokejista Jaromír Jágr. Vypadá to, že Nicol měla vždy slabost pro muže ze sportovního prostředí.

Houževnatý Sivek

Maminka současného manžela Lenertové, Viliama Siveka, byla válečnou odbojářskou hrdinkou. Kvůli své obrovské aktivitě získala i řadu ocenění. Mezi jedno z nich patří například Francouzský válečný kříž s palmou. Při Slovenském národním povstání u Strečna přes válečnou frontu převáděla Francouze a další utečence. Komunisté ji ovšem později zavřeli za vymyšlenou vlastizradu.

Právě to Viliama nejvíce ovlivnilo. Už od dětství se musel o sebe postarat. Přes všechny překážky z něj vyrostl opravdu úspěšný muž. Byl například předsedou Fóra cestovního ruchu ČR, čestným předsedou Asociace cestovních kanceláří ČR a spoluzakladatelem neziskové organizace Modré dveře. Od bývalého prezidenta Miloše Zemana obdržel v roce 2016 státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

