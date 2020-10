Poslední slova sériových vrahů před popravou: Velká moudra to obvykle nebyla

Lidé jsou často fascinování posledními slovy vrahů, neboť zřejmě doufají, že vrhnou trochu světla na jejich činy. Ne všechny poslední věty odsouzených zabijáků však mají nějaký smysluplný význam. Často působí spíše strašidelně.

James French

James Donald French byl poslední americký popravený v Okhlahomě. Zabíjel celkem dvakrát. První jeho obětí byl stopař, druhou jeho spoluvězeň, kterého French zabil, protože byl prý hloupý a nepřizpůsobivý. Během prvního soudního procesu prosil, aby ho usmrtili na elektrickém křesle. Jeho žádost porota zamítla a French dostal doživotní trest. Poté, co však zabil svého spoluvězně, měl křeslo jisté. Svá poslední slova před popravou si pečlivě nachystal: "Hej vážení! Chcete titulek do zítřejších novin? French se smaží." Slovní hříčku s anglickou frází French fries neboli hranolky si připravoval skoro pět let.

Carl Panzram

Vrah, který se ve vězeňských doznáních a své autobiografii přiznal k vraždě 100 lidí a prý sodomitně znásilnil přibližně tisíc chlapců a mužů, svou krutou povahu nezapřel, ani když mu kat chystal oprátku. Údajně na něj křičel: "Hni sebou, ty hoosierský bastarde! Oběsil bych už tucet chlapů, zatímco ty se tady s tím se*eš.“

Peter Kürten

"Povězte mi, až bude moje hlava useknutá. Uslyším ještě chvilku šplouchání své vlastní krve? To by pro mě byla na konci ta největší rozkoš,“ řekl sériový vrah Peter Kürten, známý jako upír Düsseldorfu nebo monstrum v Düsseldorfu. V období od února do listopadu 1929 spáchal sérii vražd a sexuálních útoků. V jeho psychologickém posudku bylo uvedeno, že ho sexuálně stimuloval pohled na krev a po vraždě cítil úlevu jako při orgasmu.

Albert Fish

Hamilton Howard „Albert“ Fish byl americký sériový vrah, dětský násilník a kanibal. Byl také známý pod přezdívkami Šedý muž, Vlkodlak z Wysterie, Brooklynský upír, Měsíční maniak nebo Boogeyův muž. Fish se chlubil tím, že „měl děti v každém státě“, a uvedl, že počet jeho obětí se pohyboval kolem stovky. Jeho poslední slova tak nedávala moc smysl, řekl: "Ani nevím, proč jsem tady".

William Bonin

Poté, co bylo v letech 1979 a 1980 podél silnic v jižní Kalifornii, nalezeno mnoho jeho obětí, začalo se mu přezdívat "Dálniční zabiják". Byl odsouzen za 14 vražd chlapců a mladých mužů. Než mu byla vpíchnuta smrtící injekce, řekl poučnou větu: "Navrhoval bych, že než někoho napadne, že udělá něco vážného, co je v rozporu se zákonem, měl by předtím, než to udělá, jít na klidné místo a vážně o tom přemýšlet."

George Bernard Harris

11. března 1989 zvítězil George Bernard Harris v Kansas City v Missouri craps v kostkách. Výměnou za dva kulomety dal jednomu muži 500 dolarů. Později chtěl peníze zpět. Když je nedostal, muže zastřelil. Zřejmě se domníval se, že taková „malá americká vražda“ mu mohla projít, neboť ve své poslední větě zmínil svého advokáta: "Někdo musí zabít mého právního zástupce."

Westley Allen Dodd

Po několika zatčeních a soudem nařízené terapii pro odsouzené, kteří obtěžovali děti, se Westley Allen Dodd přiznal k sexuálnímu napadení a vraždě dvou bratrů z Washingtonu ve věku 11 a 10 let a následnému únosu a vraždě čtyřletého chlapce z Oregonu. 5. ledna 1993 byl popraven. Jednalo se o první legální oběšení v USA za 28 let. Poslední vrahova slova zněla: „Kdysi se mě někdo zeptal, nepamatuji si kdo, zda existuje způsob, jak sexuálního pachatele zastavit. Řekl jsem ne. Mýlil jsem se."