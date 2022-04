V létě nastane velkolepé nebeské divadlo tří planet. Bude viditelné pouhým okem

Pozorování hvězdné oblohy je zážitek.

Pět planet: Venuše, Saturn, Mars, Jupiter a Měsíc se chystají na vzájemnou spolupráci, ke které dochází nepravidelně. Na konci června se postaví do jedné linie. Na podivuhodný úkaz se však můžete připravit již nyní.

Ve skutečnosti nejsou planety ve vesmíru v jedné linii. Trik spočívá v perspektivě. Tělesa kolem Slunce obíhají po ploché rovině. Jakmile se míjejí, vypadají, jako by se zarovnaly vedle sebe. Merkur rotuje kolem Slunce 88 pozemských dní, Venuše 225 dní, Mars 687 dní, Jupiter 12 let a Saturn 29 let. Díky tomu se k sobě přibližují v nepravidelných intervalech. Naposledy se to stalo v roce 2020 a předtím v letech 2016 a 2005.

Venuše, Saturn a Mars se začali shlukovat koncem března 2022. 17. dubna se k nim připojí Jupiter a 23. dubna Měsíc. Ten se bude pohybovat nad Saturnem a 29. dubna se ztratí z dohledu. Opět bude viditelný 21. května.

Vyrovnání planet 2022

V druhé polovině dubna se budou planety nacházet na ranní obloze nízko nad jihovýchodním obzorem. Nejlépe viditelné však budou koncem června asi 45 minut před úsvitem. Navíc, zahlédnete je pouhým okem. Dalekohledem uvidíte také Uran a Neptun. Nejlépe rozpoznatelní budou v oblastech s malým světelným znečištěním.

Planety se dají od hvězd rozeznat snadno. Zatímco hvězda sama září, oběžnice je pouze osvícená odraženým světlem. Proto je jejich jas slabší. Avšak Venuše a Jupiter tvoří výjimku. Jsou mnohem zářivější než některá vzdálená slunce. Pozor si dejte také na odstín barev. Venuše se pyšní chladnou modrobílou, Mars je načervenalý, Saturn žlutý a Jupiter žlutý s nádechem bílé.

Další charakteristickou vlastností je povaha vyzařování světla. Hvězdy vypadají jako by blikaly. Oběžnice září rovnoměrně a matněji. Také se pohybují rychleji.

Další astronomické události v roce 2022

Seskupení a uspořádání planet Venuše, Saturnu, Marsu, Jupiteru a Měsíce v jedné linii je nejdéle trvající astronomickou událostí roku 2022. Je skvělá pro ty, kteří by rádi začali s amatérskou astronomií nebo se jen naučili orientovat na noční obloze.

V druhé polovině dubna, konkrétně 22.4., se můžete těšit na meteorický roj Lyridy. Odborníci odhadují, že maximální počet „padajících hvězd" se bude pohybovat kolem dvaceti za hodinu. 16. května zase můžete pozorovat úplné zatmění Měsíce v 5:29 ráno. Největší úplněk roku 2022 vás čeká 13. července ve 20:30 a oblíbené Perseidy od 5. do 11. srpna mezi půlnocí a pátou hodinou ranní. 25. října se připravte na zatmění Slunce. V Česku bude v pravé poledne zakryté z více jak 40 %.

