Ne všechno staré je určené k demolici a zatracení. Své o tom ví majitel, který koupil starý kravín a vytvořil s z něj místo, jež nazval vysněným domovem. Stálo ho to ale celoživotní úspory.

Starý opuštěný kravín

Na světě je velké množství míst, která – jak se zdá – už nikdo nechce a jsou odsouzená k chátrání a zapomění. Jednou z takových staveb byl i starý opuštěný kravín.

Tento příběh měl ale nakonec šťastný konec. Opuštěný kravín, ležící v údolí Machno v severním Walesu, nakonec našel nového majitele.

Tím byl Simon Baker, rozený Londýňan, který se rozhodl starý opuštěný kravín zakoupit a na vlastní náklady jej svépomocí zrenovovat. Nemovitost byla v dezolátním stavu a kdekdo by raději volil možnost srovnat ji se zemí. Nicméně Baker si místo zamiloval a rozhodl se jinak.

Stálo ho to nemalé peníze. Na proměnu starého opuštěného kravína použil všechny své úspory. Dokonce musel prodal jednopokojový byt v Londýně.

Získané peníze však investoval správně. Ze starého kravína vytvořil nový snový domov, kde se cítí skutečně šťastný. To, co se mu povedlo ze staré a polorozpadlé stavby vytvořit, bere dech.

Snový domov

Rekonstrukce starého kravína byla finančně i časově velice náročná. Trvala několik měsíců, během kterým Baker kempoval – dokonce i během chladných dnů – ve svém autě.

Koupili jsme opuštěný dům:

Zdroj: Youtube

Neměl totiž finance, aby si zaplatil hotel a svůj byt musel prodat, aby mohl zaplatit rekonstrukci. Byl z něj tak na čas bezdomovec, který se ale odmítl vzdát svého snu.

Nad vodou ho držela vidina, že si právě staví snový domov, ve kterém jednou bude moci zestárnout. Kravín, který Baker koupil, pochází z roku 1760. Kravín je nositelem dlouhé historie.

Baker tak může být na svůj domov skutečně hrdý. „Když jsem uviděl tu stavbu, úplně jsem se do ní zamiloval – s koupí kravína jsem neváhal ani minutu. A to i přes to, že si celá moje rodina myslela, že jsem se dočista zbláznil," uvedl Baker.

Postavit si takový dům byl vždy Simonův velký sen. Starý opuštěný kravín koupil v dražbě v roce 2013 a i přes náročnost, kterou rekonstrukce vyžadoval, nikdy nelitoval.

Dnes si Baker konečně žije ve snovém domově, který vypadá naprosto krásně. Baker se snažil zachoval původní – historický – vzhled, kterému jen opravil a vylepšil „kabát“. A opravdu se to vyplatilo.

