Již slavný Shakespeare napsal: „Blázen si myslí, že je moudrý, ale moudrý ví, že je hlupák.“ Jinými slovy – chytří lidé se často podceňují. Jsou totiž tak hloubaví, že si uvědomují svá omezení. Existují však jisté vzorce chování, jež podle odborníků s inteligencí přímo souvisí.

Inteligence v sobě zahrnuje řadu vloh. Například abstrakci, logické uvažování, porozumění, sebeuvědomění, učení, kreativitu, kritické myšlení nebo řešení problémů. Lze ji popsat jako schopnost vnímat nebo vyvozovat informace a ty uchovat pro následné použití.

S určitou mírou „chytrosti” se člověk rodí. Výchova a přebírání modelů od dospělých vzorů má však v případě sociální i praktické inteligence zásadní roli. Během svého života je však pouze na každém z nás, jak ji budeme rozvíjet.

Vědci zdravý rozum zkoumají již od nepaměti. První inteligenční test se objevil ale až v roce 1905. Používaný IQ kvocient vznikl o sedm let později. Odhadnout, zda je člověk tzv. nadaný shůry nebo„ nemá ani kousek fištrónu", lze však poznat na první pohled.

Znaky inteligence

Badatelé Timothy C. Bates a Robert Plomin z University of Edinburgh při svém výzkumu téměř 2000 jednovaječných dvojčat ve věku od 7 do 16 let zjistili, že sourozenci, kteří se naučili číst dříve, měli v testech kognitivních schopností vyšší skóre. Předpokládají tedy, že získávání informací z textu a jejich následná analýza, zvyšuje jak verbální, tak neverbální myšlení.

close info Profimedia.cz zoom_in Bystří by měli být také ti, již se označují za úzkostlivé.

Bystří by měli být také ti, již se označují za úzkostlivé. Dokázala to studie z roku 2015, zveřejněná v časopise Personality and Individual Differences, během níž odborníci požádali 126 studentů, aby vyplnili dotazníky, ve kterých měli uvést, jak často se zabývají přemítáním o nepříjemných situacích. Jedinci, jež přiznali, že je obavy téměř neopouští, měli zároveň také vyšší výsledek v testech verbální inteligence.

Tomas Chamorro-Premuzic, profesor obchodní psychologie na University of London věří, že chytrolíni jsou zároveň také velmi zvědaví. Kladení otázek a vyhledávání dat podle něj patří mezi tzv. intelektuální investice, které vedou ke kognitivnímu růstu.

Řada výzkumníků je přesvědčena, že inteligentnější jsou ti, již chodili na hodiny hudby. Děti ve věku od 4 do 6 let, jež během měsíce absolvovaly strukturované lekce, vyšly v testech lépe než jejich vrstevníci, věnující se jiným koníčkům. Muzicírování má podle řady studií dobrý vliv také na učení, chápání matematiky, lepší výkon nebo vizuální synchronizaci úloh.

Závislí inteligenti

Studie z roku 2012 na více než 6 000 Britech narozených v roce 1958 zjistila, že „vysoké dětské IQ může vést k osvojení chování, které je potenciálně škodlivé pro zdraví.” Dospělí jedinci totiž ve větší míře užívali nelegální drogy a pravidelně pili alkohol. Výzkum z roku 2009 navíc ukázal, že dospívající s vyšším IQ raději chodí do postele pozdě v noci a vstávají až po vydatném spánku. Zároveň jsou podle výzkumu, zveřejněném v časopise Psychological Science, nepoučitelní bordeláři.

close info trekandshoot zoom_in Inteligentní jakou také bordeláři.

Zdá se, že inteligentní osoby mají také větší možnost zaujmout své okolí. V rámci testů psychologie mělo 400 studentů vymyslet titulky pro několik karikatur. Ty byly následně vyhodnoceny nezávislou porotou. Ukázalo se, že vtipnější autoři byli také chytřejší.

Zatímco leváctví bývalo spojováno s kriminalitou, novější výzkumy mu připisují vyšší kreativitu. Potvrdil to výzkum z roku 1995. Leváci byli prý lepší při seskupování seznamů slov do kategorií nebo spojení dvou společných objektů do třetího.

Mezi inteligentní mají patřit také starší sourozenci, kteří v kognitivních testech vyšli lépe než mladší členové rodiny. Národní úřad pro ekonomický výzkum v roce 2017 dokonce přišel s tvrzením, že prvorození mají o 30 % vyšší pravděpodobnost, že se stanou generálními řediteli nebo politiky. Vysoká úroveň intelektuálních schopností má podle psychologů Davida Hambricka a Elizabeth Meinz zajistit lepší kariéru, aniž by se jednotlivci příliš snažili.

