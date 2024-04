Externí autor 16. 4. 2024 clock 4 minuty

Říká se mu tichý zabiják, protože vysoký cholesterol nebolí. Jestliže ho včas neodhalíte, dokáže ve vašem těle napáchat pořádnou škodu. To je i důvod, proč je vhodné chodit na pravidelné lékařské prohlídky. Existuje ale indikátor, který naznačí, že s vaším cholesterolem není něco v pořádku.

Jakmile se vám v krvi nashromáždí příliš mnoho tuků neboli lipidů, dochází ke zvýšení hladiny cholesterolu. Lékaři ho označují jako dyslipidémii. Jde o to, že tělo sice potřebuje ke správnému fungování lipidy, ale pokud jich je moc, začnou se usazovat v tepnách a vytvářet plak.

Neléčený je nebezpečný

Plak nemusí roky dělat žádné potíže, jenom se tiše zvětšuje. A to je důvod, proč je neléčený vysoký cholesterol nebezpečný. Jediným, skutečně prokazatelným způsobem ke zjištění hladiny cholesterolu je tak krevní test. Jeho hodnoty se pak určují ve stanovených rozmezích s přihlédnutím k vašemu věku, pohlaví a historii srdečně cévních onemocnění.

Pozor na nohy

Překvapivým indikátorem vysoké hladiny cholesterolu se mohou stát nohy. Pokud vás v noci pálí či bolí prsty na nohou, včetně chodidel a kotníků, mohlo by se jednat o aterosklerózu, tedy hromadění plaku, který se usazuje v cévách a brání volnému proudění krve.

Na rozdíl od bolesti nohou, která vzniká při dlouhém stání nebo chůzi, se tento varovný signál ozve, když budete odpočívat v posteli. Stav je známkou toho, že se vaše nohy dostatečně neokysličují. V takovém případě je vhodné nechat si udělat test na cholesterol a vyšetření srdce.

Od aterosklerózy k PAD

Příznaky aterosklerózy, tedy občasná noční bolest nohou a prstů se mohou časem vyvinout v onemocnění periferních tepen – PAD. To s sebou přináší křeče v nohou, zejména při chůzi a cvičení. Mění se kůže na nohou, získává voskově lesklý, až namodralý vzhled. Ztrácejí se chloupky, případně rostou pomaleji. Nohy jsou chladné nebo studené na dotek.

Rizikové faktory pro onemocnění periferních tepen

Tím nejzásadnějším je kouření, které kromě zúžení tepen zvyšuje i riziko krevních sraženin. Hned po něm následuje již zmíněná vysoká hladina cholesterolu, dále vysoký krevní tlak a diabetes. Asi vás nepřekvapí ani sedavý životní styl, obezita a stres.

Co už bohužel neovlivníte je věk, rodinná anamnéza, pohlaví, u mužů bývá riziko vzniku tohoto onemocnění vyšší, a chronická onemocnění.

Pravidelná kontrola

I když na sobě momentálně žádné příznaky nepociťujete, měli byste si nechat kontrolovat hladinu cholesterolu pravidelně. Odhalené drobné potíže v rámci prevence se pak léčí snáz než velké zdravotní problémy při plném propuknutí nemoci.

Lidé nad 20 let, v případě, že netrpí žádným onemocněním, by si měli nechat zkontrolovat hladinu cholesterolu každých pět let. Muži nad 45 let a ženy nad 55 let jednou za rok. V případě zvýšené hladiny se doporučuje kontrola jednou za půl roku.

close info Rabizo Anatolii / Shutterstock zoom_in Zkontrolujte své nohy, vysoký cholesterol se může projevit i na nich.

Pozor na to, že vyšší hladinu cholesterolu může mít i dítě. Pokud se potíže s cholesterolem vyskytnou alespoň u dvou příbuzných, je vhodné nechat otestovat i je.

Dobrý a špatný cholesterol

Cholesterol existuje ve dvou variantách, tzv. HDL neboli dobrý. Pokud je ho dostatek, vyrovnává škodlivý efekt ostatních tuků. Špatný cholesterol, tzv. LDL se svou vysokou hladinou zvyšuje riziko srdečně cévních chorob.

Podle lékařů by optimální hladina celkového cholesterolu u dospělého člověka neměla přesáhnout 5,2 mmol/l. Hladina špatného LDL cholesterolu by neměla překročit 3 mmol/l a hodnota dobrého HDL by se neměla pohybovat u mužů pod 1 mmol/l a u žen pod 1,2 mmol/l.

