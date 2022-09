Lebka stará 20 milionů let přepisuje historii. Je tak malá, že se vejde do dlaně

Tereza Malá

Fosilní lebka Chilecebus carrascoenis, 20 milionů let starého primáta z pohoří And.

Foto: AFP PHOTO / AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY/N. WONG AND M. ELLISON / Profimedia

Lidská evoluce je fascinující proces, do něhož jsou stále občas doplňovány chybějící dílky skládačky. Jedním z nich jsou i pozůstatky pravěkého primáta, který žil vysoko v Andách před 20 miliony let. Byl tak neskutečně malý, že se vešel do lidské dlaně. Tento objev nyní pomáhá vědcům objasnit, jak se na příkladu vývoje mozku primátů vyvíjel lidský mozek.