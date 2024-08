I když se nám to nezdá, přejatá slova tvoří podstatnou část naší mateřštiny. Navíc nejsou výdobytkem moderní doby. Nové výrazy si s nadšením přivlastňovali již naši praslovanští předci. Jak dobře znáte jejich význam? Zkuste se otestovat.

Přejatá slova jsou takové výrazy, které byly převzaty z cizího jazyka a začleněna do slovníku přebírajícího jazyka. Většinou se tak děje za účelem obohacování a rozšiřování slovní zásoby.

Dnes se tato slova nejčastěji přivlastňují z oblasti techniky, umění, módy a reklamy. V minulosti byly získávány z náboženství, vědy, politiky a filozofie. Napříč historií proto odráží globalizaci, pokrok a sociální změny.

Do češtiny tak vplynuly výrazy jako kostel, anděl, škola, káva, traktor, karburátor, stetoskop, ale také ksicht nebo póvl. Aktuálně se většina z nás ani nepozastavuje nad slovy, jako software, internet, instalace, trend nebo džíny či legíny.

Zajímavostí je, že někdy je jedno slovo přejato do přebírajícího jazyka vícekrát v průběhu historie. Například latinské hospitale neboli pohostinnost se v češtině začalo používat již ve 13. století, poté v 19. století a ve 20. století. Nejdříve znamenalo špitál, následně hotel a nakonec hospic.

Používání cizích slov

Nejčastěji cizí slova, navíc v nepřeložené formě, používá mladší generace, zejména díky její lepší jazykové vybavenosti a intenzivnějšímu kontaktu se světem prostřednictvím sociálních médií.

Naopak jejich rodiče jsou většinou konzervativnější a raději preferují české ekvivalenty. Ani oni se ale přejatým výrazům nevyhýbají. Pravidelně s nimi setkávají v zaměstnání nebo v médiích.

Právě popis mezinárodních událostí a komentáře expertů jsou dalším zdrojem cizích slov. Slouží k usnadnění komunikace. Příkladem, jak rychle se mohou dostat nové fráze do mateřštiny, byla pandemie Covid-19. Během několika dnů začali Češi intenzivně používat slova jako karanténa, distancování, hybridní výuka, home office nebo antigenní test.

I my jsme svět obohatili o nové výrazy. Doslova mezinárodními se stala slova jako robot, polka nebo pistole. Každý navíc ví, co je to knedlík, pilsen pivo či slivovice.

Jak dobře víte, co cizí slova znamenají? Zkuste se otestovat v našem kvízu.

