Přemýšleli jste někdy nad tím, jak dobrý máte postřeh a zdali jste schopní všimnout si každého důležitého detailu? Pokud ne a rádi byste to věděli, pak si zkuste naši výzvu. Vyřešit ji ale zvládnou jen géniové. Najdete kočku mezi zmrzlinou?

Jaký máte postřeh?

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavou v momentech, kdy se nudíme a hledáme nějakou kratochvíli. Jsou tréninkem pro nás mozek, který účinně rozhýbe každičký mozkový závit. To je někdy víc než potřeba.

Mozek potřebuje stejný trénink jako jakýkoliv sval našeho těla. Jen tak jej udržíme fit a vitální na dlouhé roky dopředu. Jen tak nikdy nezestárneme.

Řešením hádanek a hlavolamů navíc zlepšujeme kognitivní schopnosti, učíme se bystřit své smysly a celkově snímat každičký potřebný detail. To pak můžeme využít kdekoliv v životě.

Pokud chcete vědět, jak na tom se svou inteligencí a postřehem skutečně jste, vyzkoušejte si naši výzvu. O co v ní jde? Na zdánlivě obyčejném výjevu plném zmrzlinových kornoutů se skrývá tajemství, které čeká, až ho objevíte.

O jaké tajemství jde? Nejprve si řekneme, co na první pohled na obrázku vidíme. Je zde velké množství zmrzlinových kornoutů. Ty mají různé tvary, velikosti i zdobení.

Vidíte kočku?

Vidíme zde kornouty špičaté i hranaté, s mřížkami a dalšími tvary. V každém kornoutku je zmrzlina. Některé kornouty obsahují kopečkovou zmrzlinu, v jiných je točená.

Pokud bychom se měli bavit o příchutích, i těch je tu velká spousta. Určitě je zde vanilková, čokoládová a jahodová. V některých ale vidíme mangovou nebo pistáciovou.

Mezi těmito zmrzlinami je výzva, která čeká na vaše objevení. Jaká? Někde mezi zmrzlinami se nachází kočka. Vaším úkolem je kočku objevit a pochlubit se nám, kde přesně se nachází.

Nastavte si časovač hodinek na 5 vteřin. Víc času vám nedáme. Pak se pozorně zadívejte na obrázek a projděte si každou zmrzlinou zvlášť. Čas běží jako o závod. Proto jím nemrhejte.

Jakmile se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste kočku našli, patří vám veliká gratulace. Právě jste se zařadili mezi skutečné génie. Až 98 % zúčastněných při této výzvě inteligence pohoří.

V případě, že kočku stále nevidíte, nezoufejte. My vám ji ukážeme. Je vyznačená na obrázku níže. Ano, skutečně tam je. Už ji vidíte? Pokud se vám to nyní nepovedlo, nebojte. Příště to jistě bude lepší. Myslete na to, že pouze trénink dělá mistra.

