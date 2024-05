Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jste na tom s postřehem? Zdali vám nedělá problém všimnout si každého detailu nebo jste v tomto směru spíše nováčkem, který žádnou nesrovnalost nerozezná? Zkuste si naši výzvu. Podaří se vám vyřešit rébus se sirkami?

Výzva pro chytré

Hádanky a rébusy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak dokonale potrénovat svůj mozek a rozhýbat všechny mozkové závity. Na své si tak přijdou i ti nejlínější jedinci.

Cílem každé hádanky je především zapojit důvtip a za jeho pomoci najít řešení. Ačkoliv jsou hádanky a hlavolamy způsobem, jak zlepšit kognitivní schopnosti, smysl pro detail a samotné přemýšlení, pořád by to měla být legrace.

Na to bychom neměli zapomínat. Při řešení hádanek je často nutné vidět i to, co se na první dobrou jeví jako zdánlivě neviditelné.

Příkladem takového hlavolamu je i naše výzva. Vyřešit ji ale zvládnou jen ti nejchytřejší. Budete patřit mezi ty, kterým se to povedlo?

Pokud si to chcete vyzkoušet a chcete zjistit, jak jste na tom se svou inteligencí, pak si nastavte časovač svých hodinek na 3 vteřiny. Přesně tolik času od nás dostáváte. Víc ani ťuk. Pak se pozorně podívejte na náš obrázek. A co že na něm vlastně je?

Na obrázku je několik sirek. Ty jsou seskládané tak, že na první pohled tvoří čísla. Tato čísla ze sirek pak vytváří příklad. Na obrázku je celkem 13 sirek.

Vidíte rozdíly?

Dvě vytváří číslici jedna, další znaménko mínus, následují další dvě sirky, které opět tvoří číslici jedna, následuje znaménko rovná se, za kterým je ze sirek složené číslo 9.

Vaším úkolem je poskládat sirky tak, aby celý obrázek dával smysl. Je plně na vás, jak to uděláte, důležité je dobrat se kýženého závěru. Napadá vás, jak sirky složit tak, aby vše bylo správně?

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste rébus se srikami rozluštili, pak vám patří veliká gratulace. Patříte mezi skutečné génie, kterým neunikne žádný detail.

Tuto vlastnost jistě využijete i v jiných oblastech svého života, ne pouze při řešení hádanek a rébusů. Pokud ale stále nevíte, jak tuto hádanku řešit, nezoufejte. My to víme a jsme připravění vám to říct.

Je potřeba sirky i znaménka přeskládat tak, aby příklad dával smysl. Musíte však pracovat jen s tím počtem sirek, které na obrázku máte. S tím bohužel hýbat nelze.

Správné řešení rébusu tkví tedy v tom, že obě jedničky ponecháme, znaménko mínus změníme na plus a z výsledné 9 uděláme číslici 2. Pak vznikne 1 + 1 = 2 a celý příklad bude konečně dávat smysl. Už to vidíte?

Stačí přesunout dvě sirky a příklad bude ihned dávat smysl.

