Kovové penízky jsou zcela běžné. Málokdo si je proto prohlíží do detailů. Přesto mohou mít místo své pevně stanovené nominální hodnoty sběratelskou cenu až tisíckrát vyšší. To je také případ dvacetikoruny, u níž rčení, že „mince má dvě strany”, vůbec neplatí.

Váží 8,43 gramů, má třináct hran a je vyrobena z ocele plátované slitinou mědi a zinku v poměru 750:250 a galvanicky pokovenou slitinou mědi a zinku v poměru 720:280.

Na první pohled je proto zcela totožná s běžnými dvacetikorunami.

Zatímco obyčejné zlaté penízky mají na jedné straně českého lva a na druhé svatého Václava, u vzácného kousku z neznámých důvodů došlo k chyboražbě.

Mince má proto na obou svých stranách postavu jezdce na koni. Chybí ji tedy letopočet, jenž by napověděl, z kterého roku pochází. Díky tomu ji obestírá rouška tajemství.

„Od majitele jsme zároveň dostali minimum informací. Našel ji jednoduše v peněžence,” říká Milan Holub z aukčního domu Kendro Numismatika.

Vzácná dvacetikoruna

Záhadou je také to, jak k chyboražbě došlo a jak je možné, že se mince dostala do oběhu.

„V mincovnách je vše kontrolované a hlídané. Od vstupního polotovaru po konečný produkt. Nikdo proto netuší, jak se něco takového dostalo z budovy ven,” přiznává Holub.

O padělek se prý ale nejedná. Potvrdila to největší společnost na světě pro ověřování pravosti Numismatic Guaranty Company. Dvacetikoruna z celkem 70 bodů získala 64.

Máte ji v peněžence?

Podle odborníků podobných mincí vzniklo více. Je tedy možné, že její sestry se stále pohybují v oběhu. Získat je tedy může každý.

Konečná hodnota se následně odvíjí od kvality penízku a zájmu dražitelů. Vyvolávací cena se obecně pohybuje kolem 5000 eur, tedy 126 000 korun. Loni se jedna z objevených dvacetikorun prodala za 140 tisíc.

Tato zlatá mince je zatím jediná, která se dá označit za vzácnou. Kusy, jež zdobí orloj, jsou sice ojedinělé, z pohledů sběratelů ale nemají žádnou hodnotu. Tzv. vzor milénium byl totiž vyražen na celkem deset milionů polotovarů.

close info Profimedia.cz zoom_in V mincovnách je vše kontrolované a hlídané.

V případě, že by se ale některá z dvacetikorun objevila v ražbě proof, tedy, že by se na ni použilo leštěné razidlo, měla by hodnotu stovky až tisíce korun.

