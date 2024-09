Externí autor 14. 9. 2024 clock 4 minuty

Většina lidí ví, že existuje 12 znamení zvěrokruhu, ale méně je těch, kteří znají jejich souvislost s prvky Země, Ohně, Vody a Vzduchu. Dnes se podíváme jaká jsou vzdušná znamení.

Do vzdušných znamení spadají tři: Blíženci, Váhy a Vodnář. Ačkoli tato tři znamení nenásledují po sobě, sdílejí spoustu společných vlastností.

Jaké je obecně vzdušné znamení zvěrokruhu

V první řadě to jsou starostliví, přemýšliví a společensky uvědomělí lidé. Ale pokud se podíváme zblízka, zjistíme, že vzdušná znamení potřebují ke svému životu společnost, která je nabíjí. V rozhovoru se vzdušným znamením se nikdy nebudete nudit.

Nenechá vás už jenom tím, že vám bude neustále nabízet nová témata k hovoru, zajímat se o vás, vyprávět, zkrátka hodně mluvit. Ano, jsou to znamení upovídaná, ale v pozitivním smyslu slova.

Ve vztahu se vzdušným znamením získáte lehce rezervovaného parťáka, který emoce lásky zas tak moc neprožívá. Dokáže je sice zanalyzovat, ale jak není příliš velký cíťa, může vyznít, jako by četl nákupní seznam.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Typickému Blíženci je cosi jako skutečná láska cizí. Jeho zbraní je telefonní seznam plný čísel protějšky, se kterými rád tráví vášnivé noci. A když ten neklapne, spokojí se i s nezávazným flirtováním kdekoli to je možné. A pozor v této disciplíně je těžký profík.

Osobu, na kterou zacílí, si velmi snadno omotá kolem prstu. Zná spoustu přísloví vhodných k všemožným situacím a vždy volí ta správná slova, která dotyčnému či dotyčné zamotají hlavu.

Zatímco Blíženci oddaný vztah toho zas tak moc neříká, vlastně vůbec nic, jeho zářez na pažbě se okamžitě zamiluje. Tohle znamení je totiž až tak moc přitažlivé, že mu nelze odolat.

Blíženec by si ale měl dát pozor na příliš chtivé dámy i pány ke sňatku a také fakt, že všeho moc škodí, takže by to s milostnými dobrodružstvími neměl přehánět. Pokud půjdete do vztahu s Blížencem, myslete na to, že miluje svůj prostor a svobodu. A také nesnáší žárlivost a výčitky.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Pokud hledáte partnera ve vzdušném znamení, vsaďte na Váhy, protože jsou vztahově orientované. Jsou to totiž skuteční romantici, kteří touží po skutečné lásce, jejíž podstatou je svoboda a důvěra, které jsou pro Váhy vším.

Zkuste na Váhy žárlit nebo se chovat záštiplně, vezmou nohy na ramena a poslední, co z nich uvidíte, budou jejich záda. Tomuto vzdušnému znamení totiž žárlivost nic neříká. A taky se nehněvá, proto je příjemným partnerem. Váhy znají své postavení a jsou zdravě sebevědomé.

Pravdou je, že Váhy si nezadají jen tak s někým. Někomu se mohou zdát povrchní, protože dávají přednost lidem, kteří dobře vypadají, ale tohle vzdušné znamení také zajímá, co má dotyčná nebo dotyčný pod čepicí. Suma sumárum, Váhy obecně definuje kultivované vystupování, vyhraněné zájmy a nadšení pro širokou škálu témat. A přesně tohle hledají u svých protějšků.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnář se nenarodil pro lásku, vztah a partnerství. Přišel na svět, aby ho změnil. Co s nějakou láskou… Zato flirt, to je jiná káva, a tu Vodnář rád. A hodně. K životu potřebuje nejenom vzduch, ale i vášeň a touhu. S tím by měla druhá strana jaksi počítat.

Když už Vodnáře přece jenom ulovíte a on bude souhlasit s dlouhodobým vztahem, myslete na to, že čas od času potřebuje svůj prostor, protože rád někde tráví volné chvíle jenom sám se sebou. Mimochodem, zadarmo vám svou kůži nedá, protože je dost vybíravý. Takže pokud mu nemůžete nabídnout nic výjimečného, máte smůlu. Vodnář totiž miluje zajímavé, chytré, vtipné, charismatické a inovátorsky založené jedince.

