Jak nám ukazují například i nálezy v pražském orloji, lidé mají tendence schovávat vzkazy a poselství dalším generacím do historických objektů. Jeden rozlícený vzkaz tak byl nalezen pod svrženou sochou královny Viktorie.

Když protestující strhli sochu královny Viktorie v kanadské Manitobě, objevili pod ní stoletý vzkaz, datovaný do 30. července 1921.

Dopis byl ukryt v láhvi, kterou objevili dělníci v podstavci sochy, když pod ní odkopávali půdu. Sochu panovnice protestující strhli a její hlavu vhodili do nedaleké řeky Assiniboine. Skupina se shromáždila kvůli hrobu domorodých dětí v Manitobě.

V letech 1920-1933 bylo ve Spojených státech i Kanadě zakázáno vyrábět, dovážet a prodávat alkohol, z čehož nebyli místní nadšeni. A s touto skutečností vzkaz souvisel.

Pozadí vzkazu

Podle Rega Helwera, ministra zodpovědného za vládní služby, to není poprvé, kdy byl objeven kus manitobské historie: "V okolí se zřejmě vyskytují věci tohoto druhu. Když přesouváme kameny, objevujeme takové věci. Pro mě je to velmi úhledný příběh, zejména vzhledem ke stáří budovy, která teprve nedávno oslavila sto let."

Vzkaz byl namířen proti prohibičním zákonům platným v roce 1921 a byl určen jako omluva za to, že kvůli tehdejším zákonům nemohli pod sochu umístit láhev brandy, což je poněkud úsměvné.

"Z důvodu prohibice nemůžeme dodržovat zvyk ukládat láhev brandy pod kámen, za což se nesmírně omlouváme." Tak stálo v dopise podepsaném kameníkem, dělníky a úředníkem, který byl v té době náměstkem ministra veřejných prací provincie.

Zdroj: Zdroj: Province of Manitoba Dopis je sto let starý. Byl nalezen v soše královny Viktorie.

Úředníci poté řešili, jak historický dokument, který vlastně protestuje proti zákazu alkoholu a vyzdvihuje brandy nad ostatní alkohol, co nejlépe uchovat.

