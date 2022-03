Žena našla na pláži nejstarší vzkaz v lahvi. Plul 132 let, obsah je zvláštní

Tonya Illman s nalezenou lahví

Foto: Profimedia.CZ

Panenských pláží se třpytivými písečnými dunami se už dnes v blízkosti lidské civilizace mnoho nenajde. Všude se válejí odpadky, které místní služby nestíhají odklízet. Australanka Tonya Illman se před několika lety rozhodla jednu takovou nepěknou hromádku uklidit vlastníma rukama. Našla v ní i neporušenou starobylou lahev, jež se jí hodila mezi dekorace v knihovně. Když ji doma chtěla umýt, čekalo ji překvapení.

Spolu s nánosem písku se v lahvi ukrývala zvlhlá rulička papíru. Že by snad šlo o vzkaz od nějakého ztroskotaného námořníka? "Papír byl vlhký, pevně svinutý a obmotaný provázkem. Opatrně jsme ho usušili a když jsme ho rozvinuli, spatřili jsme formulář psaný v němčině na psacím stroji. Jednotlivá pole byla vyplněna vybledlým rukopisem," vyprávěla Tonya.

Zapomenutý vědecký projekt

Pozoruhodný nález zaujal celou rodinu. Fascinující bylo zejména připojené datum 12. června 1886. Znamenalo to, že je zpráva stará přes 130 let, a mohla by mít tedy historickou hodnotu.

"Manžel zapátral na internetu a podařilo se mu zjistit, že podobné zprávy házely do moře německé lodě v rámci dlouhodobého experimentu," vysvětlila Tonya. "Odborníci z Německa a Nizozemí nám pak potvrdili, že je vzkaz pravý."

Lahev ukrývala německý formulář z roku 1886Zdroj: Profimedia.CZ

Německá námořnická observatoř pracovala v letech 1864 až 1933 na zvláštním vědeckém projektu, který měl vědcům pomoci lépe porozumět oceánským proudům. Kapitáni lodí dostali za úkol při svých plavbách házet do moře lahve s údaji o své lodi a souřadnicích místa, odkud vzkaz vypustili. Podle toho, kam zprávy dopluly, mohli sledovat oceánské proudění.

Nový rekord

Moře je však živlem divokým a nevyzpytatelným, takže se drtivá většina lahví nikdy nenašla. Zemskými vodami by jich přitom měly putovat tisíce. Tonya Illman svůj nález považuje za malý zázrak - nejpodivnější věc, která se jí kdy v životě přihodila. Dokonce jím přepsala rekord v Guinessově knize rekordů - dosud nejstarší nalezený vzkaz v lahvi plul oceánem jen 108 let.

Nalezená zpráva pocházela z lodi jménem Paula a na svou cestu byla vypuštěna v lahvi od holandského ginu. Němečtí archiváři dokonce našli lodní deník se záznamy celé plavby zmíněné lodi i se zápisem o vyhození lahve do moře. Datum a souřadnice v deníku se do puntíku shodují s údaji uvedenými na zvlhlém vzkazu. "Jaká je šance, že něco takového na pláži objevíte? Možná jedna ku miliardě," směje se Tonya Illman. "Ale někde v toku historie se to zkrátka někomu stane."

Celý příběh jedinečného objevu shrnuje anglické video:

Zdroj: Youtube



Zdroje: https://mymodernmet.com/, https://www.popularmechanics.com/, https://www.sciencealert.com/