Z Baltského moře byl vyloven starý vzkaz v láhvi: Jeho poselství je dojemné

Vzkaz v láhvi

Vzkazy v láhvi jsou dávným fenoménem, ale dodnes v nás vzbuzují směsici pocitů dobrodružství, romantiky a tajemna. Kdo by si nepřál jednou takový vzkaz najít a na chvíli si prožít něco, co známe z hollywoodského plátna z filmu Vzkaz v láhvi? Zatím nejstarší vzkaz na světě se podařilo najít v roce 2018. Byla to náhoda. Na pláži byla nalezena lahev a žena si ji chtěla vzít domů jako dekoraci. Do té doby byl nejstarším vzkazem v láhvi ten z Baltského moře. I za ním je dojemné poselství.

Vzkazy v láhvi sloužily dříve například jako forma zjišťování mořských proudů, ale byly i skutečně emotivními poselstvími mezi lidmi. A nemuselo jít zrovna o trosečníky, ale i o lidi, kteří se třeba nemohli smířit se svým osudem, ztrátou lásky anebo čímkoli jiným. Zkrátka vzkazy poslané vodou jsou naprosto výjimečným fenoménem.

Situace se vzkazy v lahvích se stále mění. Pokud si zadáte do vyhledavače „vzkaz v lahvi“, na amerických a anglických webech vyjede celá řada článků, které jen dokazují popularitu tohoto fenoménu.

Nejstarší vzkaz byl starý 132 let

Zatím nejstarší vzkaz v lahvi, starých neskutečných 132 let, byl vyloven na australské pláži (zdroj) v březnu roku 2018 a byl datován na 12. června 1886, což z něj činí dosud nejstarší známý vzkaz na světě. Našla jej žena jménem Tonya Illmanová a podle deníku The Guardian na láhev narazila na pláži. Lahev se jí líbila, tak si ji vzala domů jako dekoraci. Jak však později zjistila, uvnitř láhve se nacházel německy psaný vzkaz. Byl vhozen do oceánu z německé lodi Paula a obsahoval souřadnice lodi, datum a jméno. Byl to jeden z těch vzkazů, který měl zkoumat mořské proudy, neboť žádal nálezce, aby oznámil, kde a kdy byla láhev nalezena a vrátil ji německé námořní observatoři v Hamburku nebo nejbližšímu německému konzulátu. Tento nález trumfl do té doby nejstarší vzkaz v láhvi, starý 108 let.

Vzkaz v láhvi z Baltského moře

Druhý nejstarší vzkaz je starý téměř 100 let a byl vyloven z Baltského moře, kdy pivní láhev s načmáraným vzkazem vytáhl z Baltského moře u severního města Kiel náhodný rybář. Lahev byla zcela neporušena, takže bylo možné se ke vzkazu dostat. Kam pohlednice putovala, nikdo s jistotou neví, ale byla nalezena nedaleko místa, kam ji její „odesílatel“ poprvé hodil.

Jak uvedl tehdy k nálezu v Baltském moři Holger von Neuhoff z Mezinárodního námořního muzea v Hamburku, bylo to poprvé, co byl nalezen tak starý vzkaz v láhvi, zejména v neporušené. Začalo se tedy pátrat po tom, kdo byl onen člověk, který vzkaz poslal. Stopy vedly k muži jménem Richard Platz. Ten, když mu bylo dvacet let, na výletě do přírody v roce 1913 načmáral na pohlednici vzkaz, strčil ho do hnědé pivní láhve, zazátkoval a hodil do moře. Samozřejmě autora vzkazu již nebylo možné najít, ale berlínský genealogický badatel vypátral Angelu Erdmannovou, jeho v té době 62letou vnučku. Ta se se svým dědečkem sice nikdy nesetkala, protože zemřel v roce 1946 ve věku 54 let, ale samozřejmě ji vzkaz velmi zaujal.

Rozhodla se proto navštívit muzeum, aby si lahev alespoň na chvíli podržela. "Byl to docela dojemný okamžik," pronesla, zatímco se jí po tvářích valily slzy. Zároveň ji příběh motivoval k tomu, aby se o svém dědovi dozvěděla více. Z rodinných výstřižků pak zjistila, že byl zanícený sociální demokrat, který rád četl.

I když tedy nešlo o romantický vzkaz sám o sobě, jeho poselství vneslo mnoho radosti do života vnučky muže, jenž jej poslal. O vzkazech v lahvi jistě ještě mnohé uslyšíme, protože se ještě občas jejich nález podaří. Kouzlo této netradiční formy pošty je stále velmi živé.

