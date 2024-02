Na představě najít zprávu vloženou do skleněné nádoby je něco romantického. Evokuje příběhy o pirátech a ukrytých pokladech. Není divu, že když manželský pár při procházce na pláži spatřil podivnou láhev, houpající se na vlnách, neváhali ji vylovit a odhalit její tajemství.

Historie vkládání vzkazů do flašek se začala psát v roce 310 př. n. l., kdy se jeden z Aristotelových žáků, řecký filozof Theophrastus rozhodl, že pomocí něj ověří svou teorii, že se Středozemní moře vlévá do Atlantského oceánu. Stále však není jasné, zda potvrzení ze vzdálených břehů dostal, či nikoli.

Dramatičtější je již příběh ze šestnáctého století, kdy královna Alžběta I. údajně vytvořila oficiální pozici „Odkorkovač oceánských lahví“, který měl za úkol otevřít všechny nalezené nádoby. Cílem bylo zachytit zprávy britských špionů.

Po vydání románu Edgara Allana Poea Rukopis nalezený v láhvi z roku 1833 a díla Charlese Dickense Zpráva z moře v roce 1860 se posílání vzkazů pomocí moře stalo populární a rozšířilo se po celém světě.

Možná díky tomu došlo k jednomu obzvlášť dojemnému objevu, který byl nalezen na pláž poblíž Dunkettle v Irsku. Na malém papírku stálo: „Z Titaniku. Sbohem všem. Burke of Glanmire, Cork.“

Vzkaz v láhvi

V roce 1999 byla také vylovena nádoba s dopisem, který během první světové války napsal vojín Thomas Hughes své ženě. Záznamy ukázaly, že zemřel jen dva dny poté, co ho hodil do Lamanšského průlivu. Vzkaz byl předán Hughesově dceři, již v té době bylo necelých 80 let.

close info tiktok.com/@auslapourway zoom_in Vzkaz v láhvi

Není tedy divu, že si mladý manželský pár Rick a Crystal mysleli, že na pláži v severním Queenslandu v Austrálii objevili nesmírnou vzácnost. Po přečtení vzkazu však přišel šok.

Na videu, který turisté následně přidali na sociální síť TikTok, je vidět, jak Rick vběhl do moře, nález rychle popadl a předal ho své ženě. Uvnitř průhledné skleněné láhve byl papírek a sypký materiál, připomínající písek.

Crystal na nic nečekala a víčko s lehkostí odšroubovala. Následně se snažila vzkaz dostat ven. Hrdlo flašky však bylo dlouhé a úzké. Její muž proto nádobu obrátil vzhůru nohama. Prach se rozletěl na všechny strany.

Promiň, Geoffry

Vzkaz byl ale osvobozen. Crystal začala číst: „Tady leží popel Geoffreyho, pokud ho najdete, hoďte láhev do odlivu, abych mohl pokračovat ve své cestě.” „Ups,” vyletělo z Ricka. V tu chvíli video končí.

Po zveřejnění se během několika hodin stalo virální. Nečekaný zvrat zaujal tisícovky uživatelů.

close info tiktok.com/@auslapourway zoom_in Vzkaz v láhvi

„Vítej v Austrálii,” napsal jeden z komentujících. „Dej tam trochu písku, nikdo si toho nevšimne,” doporučoval další. Na to mu Rick odpověděl: „Snažil jsem se ho posbírat. Cítil jsem se pod psa.” I jiný uživatel se pobavil: „Zajímalo by mě, do jaké míry byla láhev původně naplněná.”

Video má nyní téměř dva miliony shlédnutí a přes 200 tisíc lajků. To je důkaz, že vzkazy v láhvi jsou stále populární.

Zdroje: www.unilad.com, www.indy100.com, www.panamajack.com