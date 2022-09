Z moře se najednou vynořil nový ostrov. Vědcům připravil hned několik záhad

Elena Velímská

Foto: Profimedia

Jedním z nově zrozených ostrovů je Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Nad hladinu jižního Pacifiku v Oceánii se vynořil počátkem roku 2015. Objevily ho snímky satelitu. Přirozeně se stal předmětem zájmu a zkoumání vědců několika oborů. A připravil jim několik překvapení, včetně takového „bahenního“. Bohužel, o sedm let přišlo další a to bylo ničivé.

Sopečné mimino

Mladý ostrov Hunga Tonga-Hunga Ha'apai či zkráceně Hunga Tonga v Království Tonga vzniknul erupcí oceánské sopky, která vychrlila nad hladinu popel a horniny v prosinci 2014. Ty o měsíc později působením mořské vody ztuhly a vzniknul podivuhodný ostrov. „V tomto případě zřejmě došlo k chemické reakci popela s mořskou vodou. Ten ztuhnul víc, než je obvyklé," řekla pro BBC vulkanoložka J. Phoenixová. Oceánské ostrovy vznikají erupcemi sopek, při nichž se vrství láva. Když se dostane nad hladinu, z horních vrstev se stávají ostrovy. Malé ostrůvky většinou nevydrží a následkem erozí zaniknou.

Předpověď pro Hunga Tonga

Vědci agentury NASA společně s odborníky z organizace Sea Education Association pozorovali vývoj Hunga Tonga prostřednictvím satelitních snímků. V roce 2017 NASA ostrovu předpověděla „život“ šest až třicet let. Před necelými třemi lety tým pozorovatelů ostrov poprvé spatřil na vlastní oči. Jeden z členů, výzkumník z NASA D. Slayback řekl: „Byli jsme všichni nadšeni jako školáci“. Avšak, jak se domníval, ostrov podléhal erozi rychleji, než se předpokládalo. „…zdá se, že déšť má vliv na erozi, takže pokud budou pokračovat silné deště, je reálná šance, že tam bude jen asi deset let. Ale těžko říct, pokud budeme mít štěstí, může tam být i déle.“ Stejného názoru byla i J. Phoenixová: „Na Hunga Tonga-Hunga Ha'apai máme opravdu málo času," řekla, ale zároveň je podle ní „velkou událostí“, že se vůbec zrodil.

Pro vědce byla rychlá eroze ostrova skvělým časosběrným podkladem pro geologické studie. Při své návštěvě se především zaměřili na jih ostrova, který bičovaly mořské vlny. Zde se na kuželovitém sopečném úbočí táhly hluboké rýhy a erozní rokle, které tam při vzniku ostrova nebyly. „Opravdu mě překvapilo, jak cenné bylo vidět to na vlastní oči. Díky tomu je vám opravdu jasné, co se s krajinou děje.“

Zdroj: Youtube

Ostrov vzkvétal

Když vědecký tým procházel ostrovem, nejspíš první co ho zaujalo, byl vzkvétající život. Ostrov se stal v krátké době domovem rostlin a stromů. Část se doslova zazelenala a na některých místech z šedého povrchu vyrazily růžově kvetoucí rostlinky. „… vlastně to není nějak překvapivé,“ uvedla k vegetaci J. Phoenixová, „… je pravděpodobné, že se sem nejspíš semena dostala trusem ptáků. A sopečná půda je docela úrodná.“ Na Hunga Tongu zahnízdily stovky rybáků, kterým se zalíbilo v hlubokých roklích kolem kráterového jezera. Vědce poněkud překvapila sova pálená. Je pravda, že žije na mnoha místech světa, jak se však dostala na tento ostrov, bylo „záhadou“. A nebyla jediná.

Hunga Tonga plný zvláštností

Dalším poněkud překvapivým zjištěním pro vědce byl charakter ostrova. „Okamžitě jsem si všiml, že to není rovina, jak se zdá ze satelitu,“ uvedl Slayback. „Ostrov je poměrně plochý, ale jsou tu vyvýšeniny a mořské vlny ze štěrků vytvořily parádní obrazce.“ Co však vědecké návštěvníky překvapilo nejvíc, je zdánlivě obyčejné bláto, které žádný z nich nečekal. Netušili, kde se tam vzalo. Na satelitních snímcích byl vidět světlý materiál, který vychází z kuželu sopky, to je pravda. „… ale je to bláto. Světlé jílovité bláto. Je velmi lepkavé. I když jsme to viděli, nevíme, co to je. Jsem stále zmatený, z čeho pochází. Protože to není popel,“ uvedl k návštěvě ostrova Slayback. Vědci se svolením tongských úřadů odebrali vzorky hornin na analýzu, provedli geologická měření polohy a nadmořské výšky a těšili se na další návštěvu a jeho vývoj. Ale pak přišel 20. prosinec 2021…

Zdroj: Youtube

Smutný a tragický zánik

Oceánská sopka se probudila. Svou obrovskou ničivou erupcí, největší jaká kdy byla zaznamenána až v atmosféře, stokrát silnější než hirošimská bomba a testy jaderných bomb, způsobila obrovské, až dvacetimetrové vlny tsunami. Ty zasáhly ostrovy Tonga, Fidži, Americkou Samou, Vanuatu, dále pak celý Pacifik až po Nový Zéland, Japonsko a Spojené státy. Dokonce i ruský Dálný východ, Chile a Peru. Následky změn v atmosféře jsme pocítili prý i u nás. Erupce ustala 15. ledna 2022. Kromě škod a záplav si vlny tsunami vyžádaly mnohá zranění, nejméně čtyři mrtvé a na Tongu i pohřešované.

Hunga Tonga-Hunga Ha'apai téměř celý zmizel pod vodou. Zbyly z něho dva menší ostrůvky.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.zmescience.com, www.bbc.com, en.wikipedia.org