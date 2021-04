Celosvětová zkratka „OK“ vznikla z nepodařeného vtipu v novinách. Co znamenala?

Symbol OK používáme všichni. Jak ale vznikl?

Foto: Sofia Zhuravetc / shutterstock.com

Zkratky ok, o.k. či výraz okay jsou celosvětově uznávané a masivně užívané výrazy. Zajistila jim to jejich všestrannost a jednoduchost. Všichni si je spojují s významem „dobře“ či se stavem, kdy je něco „v pořádku“. Rovněž se jimi vyjadřuje souhlas. Kdy a jak tyto univerzální výrazy vznikly?