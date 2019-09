Co dnes dělá a jak vypadá pohledný detektiv ze seriálu Jake a Tlusťoch?

Ženy mu posílaly spodní prádlo, nahé fotky a snubní prstýnky. Když vyšel na ulici, okamžitě se kolem něj vytvořil hrozen fanynek. Joe Penny (63) to v dobách největší slávy neměl snadné. Nyní je to už o dost lepší.

Role v seriálu Jake a Tlusťoch z něj udělala velkou hvězdu. Hercem se přitom stal vlastně jen ze zoufalství. Dětství totiž nepatřilo ke šťastným etapám jeho života.

Otcovská zrada

Málokdo ví, že se 24. června 1956 narodil v Londýně. Jeho otcem je americký vojenský pilot Joseph, který se v Evropě zamiloval do italské kadeřnice Anny. Dívka záhy otěhotněla, a tak se museli vzít. Posléze se odstěhovali do Ameriky a malý Joe vyrůstal v Georgii. Když mu bylo šest, otec je opustil. Joe mu to nemohl dlouho zapomenout, bral to jako zradu a smířili se až po dlouhých letech.

Maminka se po čase znovu vdala a chlapec vyrůstal nejen s nevlastním otcem, ale také s pěti nevlastními sestrami. Jakmile mu bylo patnáct, odešel z domova a v Kalifornii začal studovat námořní učiliště. Živil se jako údržbář, myč nádobí nebo řidič náklaďáku. Protloukal se tři roky, když mu náhodné setkání s kamarádem od základu změnilo život. „Za hodinu vydělám tolik, co ty za tři dny," tvrdil mu začínající herec.

Joea do té doby ani nenapadlo, že by se mohl živit něčím podobným, ale věta o snadném výdělku ho lákala. Zaplatil si několik kurzů a začal trpělivě obcházet konkurzy. Prvních roliček v televizních seriálech se dočkal o tři roky později.

Samotář v divočině

Definitivně prorazil až v roce 1984 díky seriálu Riptide, který se v 90. letech vysílal také u nás. Šlo o dobrý odrazový můstek k nejslavnější roli, jíž byl vyšetřovatel Jake Styles. Krimiseriál Jake a Tlusťoch se v hlavním vysílacím čase držel pět let. O statném ochránci práva se zdálo milionům žen. Joe z toho byl značně v rozpacích. Jako správný Rak patří mezi samotářské a domácí typy. „Nejsem přímo plachý, jen nejsem zábavný. Na večírky nechodím, mnohem raději trávím volný čas kempováním v lese, kde se živím jen rybami, které ulovím," říká.

Mnoho otázek vzbuzuje také jeho soukromý život. Své soukromí si pečlivě střeží. Se ženou Cindy M. nemají děti, míjí je veškeré skandály, moc se neukazují na veřejnosti. Objevily se doknoce zprávy, že jejich manželství je formální a Joe je ve skutečnosti gay.

Joea nechávají podobné spekulace chladnými. Dál žije ve svém třípatrovém domě v Los Angeles, je přesvědčeným buddhistou a věnuje se herectví. V posledních letech se objevoval zejména televizní krimisérii Jane Doe.