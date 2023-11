O tom, že ne každá dívka touží po modelingové kariéře, svědčí i příběh Lucie Hadašové, která se v roce 2007 stala vítězkou soutěže Miss ČR. Tehdy působila jako křehká a éterická blondýnka, jež zdobila přehlídková mola. Vzpomínáte si na ni? Modeling však pověsila na hřebík.

Jak to často bývá, po skončení éry světel ramp a modelingových molí se Lucie rozhodla stáhnout do ústraní a věnovat se něčemu docela jinému – rodičovství. Letos, posledního srpna, porodila už své třetí dítě. A nikdy by to do ní neřekl, postavu i po třech porodech perfektní.

close info Profimedia zoom_in Lucie Hadašová v roce 2019

Rodičovství nade vše

Zatímco Lucie zažívala radostné chvíle a úspěchy na modelingových molech, dnes se věnuje především rodičovství. V roce 2009 si vzala hokejistu Jaroslava Bednáře, s nímž žije dodnes, a vytvořili společně harmonickou rodinu. Dvojice vychovává dvě dcery, třináctiletou Denisu a devítiletou Vanessu, které zdědily nejen matčin vzhled, ale také zájem o sport. Podívejte se na video, jsou si podobné jako vejce vejci.

Zdroj: Youtube

Lucie se totiž občas objevuje na veřejnosti po boku své dcery, takže víme, že je její věrnou kopií. "Máme se dobře. Žijeme úplně obyčejný, skoro až nudný rodinný život, ale jsem tak spokojená," prozradila pro média.

Jak vzpomíná na modeling?

Na svou kariéru modelky vzpomíná, ale nelituje toho, že ji ukončila. "Užila jsem si to, ale nakonec jsem ráda, že jsem se vydala jinou cestou. Vítám ten klid, život není tolik hektický," řekla Lucie. I když se modeling stáhl do pozadí, krásná blondýnka stále působí svěže a atraktivně.

Možná půjde v jejích stopách její dcera… Dcera Vanesa se zdá být výrazně podobná své matce, což vede k otázce, zda některá z dívek nebude adeptkou na korunu královny krásy. Lucie však tvrdí, že momentálně se jejich zájmy zaměřují spíše na sport, který rodiče podporují. Sama se pochlubila, že v současné době hodně „taxikaří“, ve smyslu že vozí dcery na jejich oblíbené kroužky.

close info Profimedia zoom_in Lucie Hadašová nyní

I přes nečekané třetí těhotenství a následné narození syna, jehož s manželem původně neplánovali, jsou Lucie Hadašová a Jaroslav Bednář šťastní rodiče. "Jsem strašně šťastná, že se k nám štěstí opět otočilo. A momentálně žijeme v euforii. V plánu to nebylo. Vyšlo to, jak to vyšlo," potvrdil Bednář. Navzdory svému plnému programu se Lucie pochlubila fotkami jen dva dny po porodu, a zdá se, že se vrací do formy beze změny. Navíc jejímu stále nesmírně mladistvému vzhledu pomáhá i to, že její sestra je kosmetička, která ví, jak se o ni postarat.

Ostatně, otevřít si společný rodinný kosmetický salón je i jejím snem. Covid však jejich plány před lety zastavil. Uvidíme, třeba se Lucii jednou sen splní.

Zdroje: zivotvcesku.cz/, www.super.cz, www.extra.cz