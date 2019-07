Vladimír Čech by měl 68. narozeniny: Konec života mu znepříjemnila závist kolegů

Řada mocných tahajících za drátky zábavního průmyslu doufala, že se Vladimír Čech nikdy neprosadí. Charismatického herce a moderátora si ale sláva přecijen našla, jako by k ní byl předurčen. Předčasně zesnulý umělec by v sobotu oslavil 68. narozeniny, a tak jsme se rozhodli věnovat mu malou vzpomínku.

Ačkoli Vladimír Čech vzešel ze svazku herce a televizní hlasatelky, k protekčním dětem rozhodně nepatřil. Otec se zajímal více o restaurace než o rodinu, a maminka Heda se proto rozhodla manželství ukončit. Na péči o syna zbyla sama, táta o dítě nejevil zájem. Když po letech bývalému manželovi s hrdostí oznámila, že Vladimíra přijali na DAMU, neměl z toho vůbec radost. Prohlásil, že se měl raději vyučit kuchařem.

"Říkal, že kuchař je celej život u žrádla," smával se při vzpomínce na svého otce Vladimír. Zvláštní otcovo přání svým způsobem chápal. "Herecká profese je velice tvrdá a nikdo vám nikdy nezaručí, že za svou práci budete odměněni odpovídajícím výsledkem," vysvětlil na sklonku života v rozhovoru pro portál i60.cz.

Vladimír Čech to měl ve své kariéře o to těžší, že mu politický režim zakázal působit v televizi. Musel se spokojit s rozhlasem a divadly. Teprve po revoluci se mu naskytla šance zviditelnit se v některých televizních seriálech. Tu největší slávu mu ale na přelomu tisíciletí nečekaně přineslo moderování pořadu Chcete být milionářem?

Přísného, dramatického, a přitom přirozeně lidského moderátora si rázem oblíbil celý národ. "Být obletovanou celebritou byl naprosto nesnesitelný opruz," přiznal s odstrupem času Čech, který měl rád svůj klid a nejlépe se cítil s kamarády na vandrech. "Ale na druhou stranu jsem si zvolil hereckou profesi a neznámý herec není moc dobrá vizitka."

Diváky i samotného Čecha čekal o tři roky později šok: televize Nova moderátora ze dne na den nahradila někým jiným a Čech se musel vrátit do Městských divadel pražských. Přestože si diváci stěžovali, že pořad rázem ztratil šťávu, pro Čecha už nebyla cesta zpět. Opětovný nástup do divadla byl však hořký - proslavený moderátor narazil na závist některých kolegů a kritiků. "No jo, už jste si nahrabal, tak se můžete vrátit,“ vyslechl si na svoji adresu.

Vladimír Čech přesto neztratil dobrou náladu a vášeň pro život. Ze dvou manželství měl čtyři děti, hodně sportoval a rád cestoval do severských krajů. Když mu lékaři našli karcinom tlustého střeva, nikomu to neřekl. O tom, že dochází na chemoterapii, věděla jen jeho nejbližší rodina. Kolegové si sice všimli jeho řídnoucích vlasů, on jim ale namluvil, že ho tak ostříhala manželka.

Smrt ho zastihla v pouhých 61 letech. Odchod populárního moderátora byl obzvláště bolestný pro jeho maminku, která k němu byla celý život silně citově připoutaná a nečekala, že ho přežije.