Externí autor 16. 11. 2024 clock 3 minuty

Říká se, že pes je nejvěrnější přítel člověka. I proto si mnozí lidé pořizují čtyřnohé kamarády. Podívejte se, která tři znamení zvěrokruhy se psími společníky vycházejí lépe než s lidmi.

Lidé, kteří prožili nějaké mezilidské zklamání a mají rádi zvířata, si často pořizují psy, protože věří v jejich bezmeznou oddanost a loajalitu. Zejména tři znamení zvěrokruhu si svých chlupatých přátel nadevše cení a často je upřednostňují před společností lidí. Přečtěte si, co je k tomu vede a zjistěte, zda pro vás pes také není nadevše...

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Ohnivé znamení Berana má spoustu energie a ve volném čase rádo sportuje. Nejčastěji v přírodě. Jenže v okruhu svých přátel nemá příliš lidí, kteří by s jeho fyzickou kondicí dokázali držet krok. Navíc je Beran zastáncem hesla, když nemůžeš, tak přidej, což ani zdatnější jedinci nechtějí riskovat. A chodit na túry sám? To rozhodně není nic pro Berana.

Kdo nikdy takhle nadšeného sportovního fandu neodmítne, je pes, pochopitelně vhodný pro sportovní aktivity. Díky němu se Beran už nemusí doprošovat a přemlouvat kamarády a známé, aby s ním vyrazili třeba na víkendový trek. Se svým čtyřnohým parťákem si tak Beran může užívat přírodu bez obav. A kdo zvládne dlouhou túru?

Pro tohle znamení zvěrokruhu je ideální husky. Tenhle čtyřnohý kámoš, který se v severských zemích používá jako pes do saní, totiž není unavený ani po dlouhé túře, kdy Beran na konci sotva vleče nohama. A co si budeme povídat, je to i dobrý ochránce, což se o samotě v přírodě taky hodí.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

O Štírech je obecně známo, že si udržují od lidí odstup. Jsou poněkud podezřívaví a neustále mají strach, že je někdo podvede, oklame či jinak zneužije. Na svou obranu se snaží působit chladně a odtažitě. Proto není divu, že se od nich okolí obvykle odvrací a jejich společnost nevyhledává.

Štír je tajnůstkář a nikdy by nepřiznal ani sám sobě, že mu pár dobrých přátel chybí. Alespoň jednoho ale nachází ve čtyřnohém kamarádovi, kterého bezmezně miluje. Na rozdíl od Berana tohle znamení zvěrokruhu to se sportem nijak zvlášť nepřehání, zato ale potřebuje láskyplné mazlení. Vybírá si proto takového pejska, který je nejenom hravý, ale také se rád se svým páníčkem mazlí. Jeho společníkem proto často bývá labradorský retrívr, který se řadí k nejoblíbenějším psům vůbec.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Po rezervovaném Štírovi přichází na řadu upovídaný a srdečný Blíženec. Tohle znamení zvěrokruhu je považováno za mistra světa v komunikaci. Blíženci navíc nikdy nepromarní šanci dát se do řeči s cizím člověkem, jsou to lidé, kteří jdou druhým vstříc. Někdy se ale i okouzlujícímu a společenskému Blíženci stane, že dostane košem. V takových případech vytasí rozhodující trumf, který zboří všechny hranice.

Pochopitelně máme na mysli čtyřnohého kamaráda. A jaký se k Blížencům hodí? Jednoznačně takový, které je nejenom roztomilý, ale i hravý, třeba Havanský psík, který má milou a přátelskou povahu a snadno si dokáže podmanit každého, s kým by se jeho pán rád seznámil.

Ne nebojte se, i když to tak může na první pohled vypadat, pejsek není pro Blížence pouhým prostředkem k dosažení cíle. Tahle dvojka je obvykle nejenom nerozlučná, ale i parádně sehraná a drží spolu v dobrém i ve zlém.

zdroj: www.bunte.de, timesofindia.indiatimes.com