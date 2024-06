Externí autor 14. 6. 2024 clock 3 minuty

Někdo najde pravou lásku v pětadvaceti, jiný si na ni musí počkat až do pozdního věku. Jste single a ještě pořád jste nezakopli o Popelku či pana Božského? Možná patříte ke znamením zvěrokruhu, která najdou svou druhou půlku srdce až po padesátce. Jako následující znamení horoskopu...

Spousta lidí sní o opravdové lásce, ale realita bývá často jiná. Pokud jste stále single, nezoufejte. Nikdy není všem dnům konec a váš protějšek na vás zcela určitě někde čeká. Jenom si na něj holt musíte počkat trochu déle než ostatní.

Stejně jako následující znamení zvěrokruhu:

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

O Vodnářích je známo, že milují svobodu a svou nekonvenčnost, která nemusí sedět každému. V mládí si především užívají, zachraňují svými inovativními myšlenkami svět a jsou věčně v trapu. Kvůli tomu nějak nemají čas přemýšlet nad založením rodiny.

Vodnáři jsou vizionáři, cestovatelé, hledači dobrodružství i sebe sama. Potřebují tvořit, studovat, konat dobro a také budovat vlastní značku, což by s rodinou tak úplně nešlo dohromady.

Až teprve časem pochopí, že když potká tu správnou ženu nebo muže, rozhodně ho taková láska nebude omezovat, ale umožní mu se i v partnerském svazku dál rozvíjet. Pokud jde o city, Vodnáři jsou jako mladí celkem povrchní a trochu přelétaví. Až teprve s přibývajícím věkem se otvírají hlubším citům a konečně jsou připraveni se opravdově zamilovat.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Perfekcionistická Panna potřebuje mít všechno nalajnované do posledního puntíku. Takže po škole si buduje kariéru a na lásku kašle. Časem má na protějšek, stejně jako na sebe, čím dál větší nároky. Málokdo ji oslní natolik, aby s ním chtěla zestárnout.

Panna je chytrá, inteligentní a hledá člověka s dobrým vzděláním, zájmem o kulturu, historii apod. Miluje rozhovory až na dřeň a pro ně potřebuje odpovídajícího parťáka. Není divu, že ona by možná už někoho chtěla, ale dotyčný se zalekne, že jí mentálně nestačí a raději uteče.

Ovšem, jak víme, milé Panny, ono vám časem dojde, že nikdo nejsme dokonalý a že štěstí spočívá v něčem úplně jiném než je čtení Balzaca v originále. Buďte připravené na to, že Amor se svým šípem přikvačí ve chvíli, kdy to budete nejméně čekat. Protože ve vašem věku, a láska? Nechte se překvapit…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

O lidech narozených ve znamení Kozoroha je známo, že jsou zaměřeni na výkon. Nic než práce pro ně neexistuje. Jsou to skuteční workoholici a na lásku zkrátka nemají čas. Vědí, že úspěch k nim nepřijde sám od sebe, že pro něj musí něco udělat.

Kozorohům navíc v seznámení brání jejich introvertní povaha. I oni v sobě skrývají empatii, ale dost dlouho jim trvá, než někomu projeví své city. Tím lze chápat jejich potenciální partnerky, že s nimi zas až tak dlouho nevydrží. Nedivme se, protože každý partner potřebuje vědět, že ten druhý vůči němu něco cítí.

Nicméně vracet se do prázdného domu či bytu není ani pro Kozoroha nic příjemného, takže časem pochopí, že by to už tedy nějakou „trvalou“ partnerku fakt chtělo, protože úspěch v práci taky není všechno. Na pomyslná stará kolena pak v sobě začnou objevovat hluboké city, které se konečně nebojí dávat najevo. A to je ideální čas pro pravou lásku.

Zdroje: www.prosieben.de, www.petra.de