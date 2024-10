Externí autor 14. 10. 2024 clock 3 minuty

V životě jsme jednou dole, jednou nahoře. Jak se zdá, dole se momentálně nacházejí tři znamení zvěrokruhu, která budou během října čelit velké vztahové krizi. Podívejte se, zda se nejedná o vás…

Podzim připravuje mnohá překvapení. Tak například třem znamením zvěrokruhu způsobí zmatek ve vztazích. Nedorozumění a hádky dospějí do takových rozměrů, že dotyční aktéři začnou přemýšlet o definitivních krocích. Jenže to by byla škoda, nemyslíte?

Každý vztah se čas od času dostane do bouře, ze které ale vyjde posílenější a pevnější. Od těch, kterých se takové situace týkají, to bude chtít dostatek flexibility a přizpůsobivosti, s nimiž tyhle výzvy promění v příležitosti k růstu.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Co Vahám v říjnu nedá spát, bude rozhodně jejich vztah. Může za to retrográdní Pluto. Tahle planeta má tendenci ponoukat k přílišnému přemýšlení a hledat skrytě bublající konflikty. To je pochopitelně něco pro Váhy, které dělají všechno pro to, aby si po všech stránkách udržely životní rovnováhu. Tedy i ve vztahu.

Milé Váhy, pokud cítíte, že to mezi vámi a partnerem začíná být nahnuté, kousněte se do jazyka a přelaďte do diplomatického módu, k němuž máte ostatně nejblíž. Potenciálně nebezpečným roztržkám se vyhnete tehdy, když k argumentaci přihodíte rozumný kompromis. Pojmenujte své frustrace a zkuste rozumně probrat co vás trápí. Ale pozor, jak na jedné, tak i na druhé straně. Pak je cesta ke konstruktivnímu řešení konfliktů otevřená.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Říjen je plný štířích citů, které doběhnou znamení Raka, a to doslova s plnou parádou. Takže milí zrozenci tohoto vodního znamení, připravte se na horskou dráhou emocí, kdy v jednom momentě budete ječet, ve druhém plakat a ve třetím se tvářit, jako když se nic nestalo. Problém je v tom, že pod vším tímhle cirkusovým představením skrýváte skutečné pocity.

Pro navigaci ve vodách rozbouřených emocí je pro Raky zásadní, aby našli konstruktivní způsoby, jak vyjádřit to, co skutečně cítí a z nějakého důvodu se to báli dát najevo. Pokud bývají takové nálady až moc intenzivní, nebude od věci přemýšlet o nějaké vnější formě podpory. Zapomeňte ovšem na maminky, babičky nebo kamarádky a raději se obraťte na profesionálního terapeuta, který vám pomůže se s těmito náročnými obdobími vyrovnat.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Také v případě zemského znamení Panny zasáhne v říjnu do jejího života retrográdní Pluto, který ovlivní Panniny vztahy. Nastává pro ni období vnitřní kritiky a pečlivého přehodnocování jejích předchozích rozhodnutí. Jelikož je tohle znamení doslova analytický šťoural, bude to, slovy laika, pořádné „maso“. Jde totiž o to, že taková introspekce, pokud se s ní nezachází opatrně, obvykle vyvolá napětí v aktuálních vztazích.

Je nesmírně důležité, aby si Panny vytvořily jemnější perspektivu a zlepšily sebevědomí. Jako prospěšné se může ukázat praktikování meditace, které napomáhá k udržení pozitivního a konstruktivního přístupu tváří v tvář výzvám. Práce na sobě rovněž významně zlepšuje i partnerský vztah…

