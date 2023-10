Na první pohled krásné umělecké dílo skrývá však víc než hezkou podívanou. Může být klíčem k pochopení složitostí našich vztahů. Respektive nám může odhalit, jaké jsou naše slabiny. Nevěříte? Pak na nic nečekejte a pusťte se do toho! Je to naprosto přesné!

Síla optických iluzí

Jen málokdy známe všechny své slabiny a silné stránky natolik dobře, abychom s nimi uměli náležitě pracovat. Pokud jste na tom podobně a rádi byste o sobě zjistili více, zadívejte se na náš obrázek. Vlastní interpretací nabízených motivů odhalíte, jak přesně to máte se vztahy.

Původně surrealistické umělecké dílo pochází z počátku 20. století. Znázorňuje krajinu, která se na první pohled může jevit jako poklidná horská scenérie. Při bližším zkoumání však tento obraz odhalí daleko více motivů.

V tom tkví krása i složitost optických klamů. Záleží na každém, co v nich vidí a jak se daný obrázek rozhodne interpretovat. To, co však spatříte jako první, odhalí problémy, které vaše vztahy mohou doprovázet.

Na výběr máte z několika možností. Můžete spatřit muže s plnovousem, záhadnou tvář Mony Lisy, muže zahaleného v kápi, dalšího muže sedícího na skále nebo osobu sedící na saku.

Co vidíte?

Pokud jste si jako první všimli muže s plnovousem, máte tendenci potýkat se s nízkým sebevědomím. Může to výrazně ovlivnit vaše vztahy. Muž v kápi reprezentuje temperamentnější povahu. Jde o lidi, kteří jsou náchylní k výbuchům emocí. "Ne každý reaguje na výzvy okamžitým nepřátelstvím. Někdy je klíčem produktivní komunikace ustoupit a nechat své emoce opadnout," uvedla autorka iluze Rebecca Stokesová.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud jste jako první spatřili muže sedícího na saku, máte jednoznačně strach z konfliktů, ke kterým ve vztazích může docházet. Vyhýbáte se konfrontaci a často potlačujete negativní emoce. Od problémů utíkáte, namísto toho, abyste je otevřeně řešili. "Jde o neodmyslitelný strach z odhalení negativních pocitů druhé osobě, umocněný strachem ze zapojení se do rozhovoru, který by mohl změnit vztah," dodává Stokesová.

Pro ty, kteří spatřili Monu Lisu, platí, že mají sklon k romantizování životních zkušeností. Vše si odůvodňujete, namísto toho, abyste se pravdě podívali do očí. Problémy je však nutné řešit, ne od nich neustále utíkat.

Ti, kteří jako první vidí muže sedícího na skále a hledícího do dálky, mívají sklony izolovat se od svého okolí. "Pokud inklinujete k přílišné izolaci od okolního světa, jste jednoznačně introvert, který si vše dlouho srovnává v hlavě," upozorňuje Stokesová.

Ačkoli nás optické klamy plně nedefinují, rozhodně mohou odhalit charakterové predispozice, které neblaze narušují naše vztahy.

Zdroje: www.express.co.uk, www.mirror.co.uk, timesofindia.indiatimes.com