W. Hoven: Sadistický nacistický lékař doplatil za vztah s ženou velitele tábora

Waldemar Hoven byl další ze série vyšinutých nacistických lékařů, kteří prováděli bestiální pokusy na vězních v koncentračních táborech. Hoven experimentoval s bakteriemi tyfu, vězně usmrcoval injekcemi fenolu. Aktivně se zapojil do programu eutanazie.

Lékař SS

Válečný zločinec Waldemar Hoven se narodil 10. února 1903 v německém Freiburgu. V letech 1919–1933 pobýval v Dánsku, Švédsku, Francii a Spojených státech. V roce 1933 se vrátil zpět do rodného města, kde opožděně dokončil střední školu. Po maturitě studoval medicínu na univerzitách ve Freiburgu a v Mnichově. Promoval roku 1939 a stal se lékařem elitních bojových jednotek nacistického Německa SS (Schutz-Staffel).

Fenolové injekce a program eutanázie

Hoven měl svou nacistickou kariéru dobře promyšlenou, věděl s kým sympatizovat a na čí stranu se přiklonit. Šel doslova přes mrtvoly, jeho nacistická kariéra strmě stoupala a brzy byl povýšen do hodnosti kapitána (Hauptsturmführer). Byl poslán do koncentračního tábora Buchenwald, aby se zhostil role hlavního táborového lékaře. Začal s lékařskými experimenty s tyfem a testoval toleranci různých látek obsahujících fenol. Právě experimentální podávání fenolu vedlo k četným úmrtím vězňů. Aktivně se zapojil také do programu masového rasového vyvražďování. Sprovodil ze světa mnoho židovských a práce neschopných vězňů.

Poměr s Ilse Koch

Hoven měl v Buchenwaldu údajně poměr s manželkou hlavního velitele tábora Karl-Otto Kochem. Ilse Koch byla nechvalně známá dozorkyně a fanatická nacistka. Vymýšlela nové a neotřelé způsoby týrání vězňů. Byla fascinovaná tetovanou lidskou kůží, ze které si nechávala vyrábět stínítka lamp, nechala si vyrábět „upomínkové“ předměty z lidských ostatků, které prodávala. Oba manželé byli známí vzájemnou nevěrou. Hoven byl obviněn z poměru s manželkou velitele tábora. Byl vyslýchán esesáckým kolegou, kterého údajně také chtěl zabít injekci fenolu. Vrchní soud Kocha odsoudil k trestu smrti, ale v březnu 1945 byl propuštěn pro údajný nedostatek lékařů.

Zatčení, trest smrti

Hoven si dlouho svobody neužil. Byl zatčen spojeneckými vojsky a postaven před soud. SS-Hauptsturmführer Dr. Waldemar Hoven byl uznán vinným z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Rozsudek byl vykonán 2. června 1948 ve věznici Landsberg v Bavorsku.

Jeho ostatky byly později z vězeňského hřbitova exhumovány a pohřbeny na hřbitově ve Freiburgu. Tato informace je uvedena v knize Thomase Raithela „Die Strafanstalt Landsberg am Lech.“

Zdroj: Findagrave