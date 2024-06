Nenazpíval snad jedinou písničku, která by se nestala hitem. A že jich je pěkná řádka! O populárním „Waldovi“ se mnohé neví, hodně se toho o něm šuškalo. Oddělit zrno od plev není snadné, stejně jako nejsou jasné okolnosti rodinné tragédie, která ho potkala a těžce nesl. Co se o něm (ne)ví?

Otazníky kolem dětství

Waldemar Matuška se narodil jako čtvrtý syn vídeňské operetní pěvkyni jménem Mia (Mária Jozefa) Malinová dne 2. července 1932 v Košicích, kde hostovala, a to údajně hned po představení. O jeho dětství se nic neví, a prý o něm nikdy nemluvil ani sám zpěvák. Dle vzpomínek krajanky, která ho osobně poznala v emigraci, mu jméno Waldemar dala maminka po dánském filmovém herci Waldemaru Psilanderovi (1884–1917) a říkala mu zdrobnělinou Walda. Dočteme se však, že je křtěný jako Vladimír či Vladislav (?) a jméno si úředně nechal změnit ve svých 43 letech.

Vychoval ho vězeňský dozorce František Matuška a žili spolu v Klimentské ulici v Praze, zatímco zpěvákovi bratři údajně žili v Německu. Informace o otci nejsou prověřené (ani datum jeho úmrtí není jisté), říkalo se, že pochází z Karlových Varů, ale také z Prahy. Prý pracoval jistou dobu v Košicích, kde potkal Waldovu maminku, se kterou se oženil. Šuškalo se však, že ona zpěváka počala s romským primášem cimbálové kapely. Pamětníci si možná vzpomenou, že se o něm od počátku říkalo, že má „cikánskou krev“.

Walda se s hudbou v krvi narodil

Otazníky kolem zpěvu

Zatímco některé zdroje uvádějí, že jako školák míval ze zpěvu čtyřky a k hudbě se dostal později až v učení, kdy se začal učit na strunné nástroje a zpívat, on sám vyprávěl, že už v sedmi letech začal hrát na bizarnici u tamburašů (viz galerie), poté na mandolínu, bendžo, kytaru a basu. Později přidal bonga. Vše ovládal naprosto skvěle. Zpívat začal v Husově sboru v Praze, v roce 1950 se na základě konkurzu stal členem Československého souboru písní a tanců.

Toužil plavit se po mořích a být námořníkem. Vyučil se však sklářem v Poděbradech a místo získal v karlovarské sklárně Moser. Sice sám s humorem mu vlastním vyprávěl, že na sklářskou píšťalu neměl dech a potřebnou tělesnou kondici, spíš ale lze uvěřit tomu, že ze skláren odešel proto, že ho zlákala hudba, zpěv a bohémský život.

Úplně přesně se neví, jak se životem protloukal, než se dostal do pražského hudebního klubu Reduta (1957–1958), ale od učňovských let měl hrál v různých kapelách. Na hvězdou pěveckou dráhu ho poslalo setkání s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem a jejich Semafor, kde začal účinkovat jako zpěvák a herec (1960).

Sklář vyměnil píšťalu za struny a zpěv

Waldovy ženy...

Se jménem Waldemara je spjatá o šestnáct let mladší Olga Blechová (*2. října 1948), nejen jako zpěvačka, která s ním nazpívala duety, ale i jako manželka. Nebyla však jediná, ani první. Pokud jde o zpěv, o první evergreenový duet, který bezesporu přispěl k tomu, že stal naším prvním Zlatým slavíkem (1962), se zasloužilo pěvecké spojení s Evou Pilarovou.

Je jím „Ach, ta láska nebeská“ ze semaforského pásma „Zuzana je zase sama doma“ (1961) a můžete si ho připomenout na následujícím videu:

Na počátku 60. let, kdy nasedl na palubu rakety, která ho vynesla do hvězdného nebe, se bohémský a charismatický Waldemar stal miláčkem žen. Údajně mu doslova padaly k nohám. Kolovaly o něm fámy, že se účastnil orgií, a prý se dokonce léčil z pohlavní nemoci. Určitě si jejich přízeň užíval, kdo by ne, ale nikdy se nic takového neprokázalo (více o „šuškandě“ viz galerie).

Jeho tři „zapomenuté písničky“ si můžete poslechnout na následujícím videu:

Poprvé se zpěvák oženil v osmnácti letech s Jiřinou Šťástkovou. Jejich šťastné manželství má stinnou a smutnou stránku. Dvojčata Eva a Vladěna, která se jim narodila, zemřela. Uvádí se, že přímo v porodnici, jinde ve dvou měsících na následky očkování proti neštovicím nebo či snad obrně. Udává se, že na vině byla infikovaná vakcína a chyba lékařů. Tuto nešťastnou událost provází fáma, že jedna z lékařů byla Němka, která se měla mstít za smrt své rodiny během jejich odsunu po válce, a že zemřelo víc dětí. To se však zdá přitažené za vlasy. S tragédií se vyrovnávali velmi dlouho, a ani narození syna Miroslava je neudrželo pohromadě. Po pěti letech se rozvedli.

Jeho písně provázely i filmové seriály, Když máš v chalupě orchestrion zazněla v „Chalupářích", Když jsou na mužskýho léta, známý hit provázel „Doktora z vejminku"

... a lásky

Waldemarovou druhou manželkou se stala semaforská tanečnice Hana Svobodová zvaná Dulina. Jejich krátké manželství zůstalo bezdětné. Jeho velkou láskou se poté stala Jitka Zelenohorská, se kterou žil ve spokojeném vztahu přes pět let. Znát ji můžete jako Zdeničku Svatou s orazítkovaným zadečkem z Ostře sledovaných vlaků.

Jejich vztah ke konci 60. let, dle blízkého kruhu jeho přátel i samotné Jitky, rozbila ctižádostivá Olga Blechová, se kterou se v roce 1976 oženil a má s ní syna Waldemara (*1977). „Šuškanda“ také říká, že se jí podařilo „oddělit“ ho od Evy Pilarové, dokonce, že ho i přiměla nevrátit se do vlasti z dovolené ve Spojených státech (1986).

Jedna z jeho posledních dostupných fotografií, se svým své doby „věčným rivalem" během návštěvy v rodné zemi

Waldemar Matuška zemřel na Floridě dne 30. května 2009. Jeho ostatky byly na jeho přání převezeny do vlasti a odpočívá na Vyšehradském hřbitově.

