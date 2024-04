Externí autor 29. 4. 2024 clock 3 minuty gallery

Populární zpěvák měl slabost pro krásné ženy. Dvě si také vzal a zplodil čtyři děti. Z těch bohužel ale přežily jen dvě a veřejnost věděla pouze o jednom. Bratři se poprvé setkali až na otcově pohřbu. Ačkoliv je každý úplně jiného vzezření, rysy slavného zpěváka se v jejich obličejích nezapřou.

Miroslav, jak se jmenuje utajovaný syn slavného otce, se se svým bratrem potkali poprvé až při velmi smutné události. Jejich otec zemřel v americké Floridě na zápal plic a selhání srdce. Pohřeb se konal ale v jeho rodné domovině na pražském Vyšehradě. Zpěvák do Ameriky emigroval v roce 1968 se svou manželkou Olgou a tehdy devítiletým synem.

Olga byla ale jeho třetí žena a devítiletý klouček už druhý syn. Ten první byl právě Miroslav, kterého měl s první manželkou, Jiřinou Šťastkovou, která byla zdravotní sestřičkou z Karlových Varů. Ani Miroslav ale nebyl jejich úplně první dítě. Manželům se narodila dvojčátka, holčičky. Ty ale tragicky zemřely krátce po narození a vina se v tomto případě připisuje lékařům.

Ti měli novorozencům podat špatnou vakcínu formou injekce, což mělo fatální následky. Děvčátka zemřela. Zdrcený zpěvák prý tehdy vlítnul do porodnice a zpřeházel ji vzhůru nohama. Není se ale čemu divit, ztráta to musela být nesmírně bolestivá. Ačkoliv se poté narodil zdravý klouček Miroslav, manželství to už nezachránilo.

Otec emigroval do Ameriky, syn do Německa

„Máma s tátou se rozvedli, když mi bylo pět. Občas jsem potom otce viděl jenom náhodně, alimenty ale platil,“ zavzpomínal již po letech znovunalezený syn Miroslav. Ten v 80. letech, nejspíš po vzoru svého otce, emigroval. Nevybral si však Ameriku, ale sousední Německo. Tam pracoval jako knihovník na univerzitě v Hamburku. Dnes je už ale v důchodu a přivydělává si jen občasnými hudebními vystoupeními. Geny se v něm tedy nezapřou.

„Kdo je můj táta, mi máma vysvětlovala, když jednou hráli v rádiu jeho písničku. Tátu jsem vyhledal, když mi bylo osmnáct. To už bydlel s Olgou na Václaváku. Bylo to takové rozpačité... A potom jsme se asi dalších osmnáct let neviděli,“ vypráví syn zpěváka s uhrančivým pohledem.

Nevlastní matku bral jako náhradu za tu svou

Ačkoliv se oba dva bratři setkali až velmi pozdě, i přesto si padli do oka a dodnes udržují kontakt. Když to Miroslavův zdravotní stav ještě dovoloval, dokonce za nimi létal na Floridu. „Na Floridu jsem za Olinou začal jezdit až poté, co táta umřel. Naposledy jsem tam byl v roce 2015, teď už tam ze zdravotních důvodů létat nemohu,“ posteskne si trochu syn slavného otce.

Není divu, že je mu líto, že kvůli zdraví se už za velkou louži za svými rodinnými spřízněnci už nepodívá. Obzvláště se mu stýská po Olze, protože mu prakticky nahradila jeho vlastní maminku. Ta totiž zemřela pouhé dva roky před legendárním zpěvákem. Miroslav tedy zůstal sám.

Řeč je samozřejmě o idolu dívčích srdcí Waldemaru Matuškovi. I proto není hned v začátku textu zmíněno jméno jeho druhorozeného syna, jelikož se jmenuje stejně jako otec. Matuška zemřel v roce 2009 a ač to byla pro jeho rodinu i širokou veřejnost nesmírná a bolestná ztráta, přeci jenom zde vzniklo nové pouto, a to v podobě seznámení se dvou bratří, kteří se po celý svůj dosavadní život nesetkali.

