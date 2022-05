Smutný příběh muže, který v 16. století zkusil vyletět na Měsíc. Dopadl špatně

Čínský mandarín se pokusil dopravit na Měsíc na židli - ilustrační foto

Foto: Profimedia.CZ

"My bychom vzhůru k nebesům a jsme zde Zemí spjatí," hořekoval v roce 1878 Jan Neruda, aniž tušil, že o necelých sto let později lidé přistanou na Měsíci. A my zase nemůžeme tušit, kolik dlouhých století už lidstvo o výletech ke hvězdám snilo. Zmínka o prvním pokusu dosáhnout našeho přirozeného satelitu pochází z raného novověku. Podle čínské legendy byl prvním kosmonautem všech dob mandarín Wan Hu.