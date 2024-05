Někdy to jednoduše nevyjde. Přestože byl na place skvělý režisér, štáb i talentovaní herci, výsledkem byl nejhorší film v dějinách české kinematografie. Komedie vyhrála dokonce ocenění Plyšový lev za nejhorší film roku 2002.

Komedie Víta Olmera je spíš než k smíchu k pláči. Inspirací mu byla vlastní tvorba, protože scénárista a režisér v minulosti psal zábavné povídky pro časopis Playboy. Protože měly úspěch, rozhodl se některé z nich zfilmovat.

Autor si vybral pět povídek a do role hlavní postavy obsadil Jiřího Krampola. Vít Olmer měl za sebou nejeden filmový úspěch. Jeho Bony a klid se staly kultovní záležitostí, kterou zná každý český divák.

O kvalitní hudbu k filmu se postarali geniální muzikanti Michal Dvořák, Vladimír Franz, Jiří Stivín a Martin Vydlák. Paradoxem je, že měsíc po premiéře v kinech vidělo film 5 682 diváků, což znamenalo tržbu 588 406 Kč.

Plyšový lev

Snímek obsadil 29. žebříčku nejnavštěvovanějších filmů. Umístil se na 8. místě nejnavštěvovanějších premiér měsíce září 2002. To nezní úplně zle, ale hodnocení na internetu nedosáhlo více než 7 %.

„Povídky by měly vedle napětí a psychologických postřehů obsahovat hlavně humor, mezilidské jiskření, ironii a posměch nad tím, co se kolem nás v době, kdy se „kapitalismus nažral a socialismus zůstal celý, vlastně děje,“ řekl ke snímku režisér a doplnil: „Rád bych se vrátil ke stylu hořce laděných humorných příběhů, jakými byly filmy Jako jed či Co je vám, doktore?“



5 povídek

První povídka Francouzská trojkombinace se zabývá myšlenkou příběhem bohatého byznysmena. Co by se mohlo stát, kdyby ve svém životě měl na prvním místě svou práci, nikoli krásnou dámu.

Povídka Svatozář vypráví příběh nenápadného důchodce, který není takový svatoušek, jak se na první pohled zdá.

Ve třetím příběhu Sólo na bicí Jiří Krampol přestaví coby bigbíťák, který se nikdy nedostal z puberty. Monotónní život mu zásadně změní návštěva lupiče.

Předposledním příběhem je Ostrov lásky, kde se herec vtělil do role inženýra, který pracuje i na dovolené na Jadranu. Život mu změní nový přítel.

Na závěr přichází Waterloo po česku, které vypráví osud zakřiknutého úředníka z památkového ústavu. Ten v myšlenkách prchá do svých fantazií, ve kterých je udatným maršálem.

Vedle Jiřího Krampola se objevili neméně slavní čeští herci, jako je Eva Holubová, Jan Kraus, Jana Paulová, Emília Vašáryová, Oldřich Vízner, Marta Issová, David Suchařípa nebo Jan Přeučil.

„Proč bych si Plyšáka nevzal? Je hezčí než skleněný Český lev, a pak, je to jen hra. I když je mi líto, že Waterloo nedopadlo tak dobře, jak jsem doufal,“ řekl tehdy Jiří Krampol a cenu si převzal.

Poznali jste film Waterloo po česku?



Zdroje: www.idnes.cz, www.csfd.cz