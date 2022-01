Jak bude vypadat život v budoucnosti: Wayland je městem plovoucích pyramid

Wayland bude mít svůj soukromý přístav.

Něco mezi jachtou a hausbótem. To jsou plovoucí pyramidy z pera designového studia Studiu Lazzarini Design z Říma. Město budoucnosti by mělo nabídnout plnohodnotný život na vlnách. Jak bude vypadat?

Vzhled plavidel a domů v jednom je inspirován architekturou mayských pyramid a částečně i japonským chrámem. Díky tomuto tvaru je těžiště nízko a budova je tak více stabilní. Na šikmé stěny se zase lépe montují solární panely. Samostatné jednotky různých velikostí a funkcí mají sloužit jako hotely, apartmány, tělocvičny, skleníky, kina, obchody, sportoviště a plážové kluby.

Největší plavidlo by mělo fungovat jako hotel. Má se tyčit do výšky 30 metrů. Ubytovat byste se mohli na 10 patrech s celkovou plochou 6 500 metrů čtverečních. Nejmenší budova by měla mít podlahu o rozměrech 10x10 metrů a dvě patra. Všechny moduly by měly být vyrobeny ze skelných a uhlíkových vláken a oceli. Přesun mezi budovami by se prováděl pomocí člunů, jež by kotvily ve speciálních garážích. Větší budovy mají navrženy také heliport. Drony by doručovaly poštu, nákup a další předměty.

Wayland

Všechny jednotky by se měly bez ohledu na velikosti umět pohybovat a urazit tak krátkou vzdálenost. Po zbytek času by byly připevněny čtyřbodovým kotvícím systémem, jež má zajistit také potřebnou stabilitu na rozbouřeném moři.

Moduly by měly být vybavené solárními panely, větrnými turbínami a systémem baterií skrytých v platformě. Samozřejmostí by mělo být odsolovací zařízení. Studio slibuje, že celé plovoucí město by mělo být soběstačné.

Ekologie na prvním místě

Impulsem k návrhu byly především klimatické změny, hrozba zvyšování hladin moří a výskyt pandemií. Dalším cílem je uvolnit půdu na Zemi a naučit populaci myslet ekologicky. Designérské studio doufá, že bydlení na vodě by mohlo lidi odnaučit skladovat odpadky v oceánech a spoléhat se více na obnovitelné zdroje energie.

Stavba prvního modulu by měla stát 422 600 dolarů (9 mil. Kč). Ta se má začít realizovat do konce letošního roku. V rámci crowdfundingové kampaně můžete přispět částkou až 1000 Eur, díky níž získáte jednu noc v apartmánu Waya pro 2 osoby.

