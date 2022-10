Webbův teleskop zachytil Pilíře stvoření. Pozorujte nejkrásnější věc vesmíru

Elena Velímská

Vesmírný dalekohled Jamesa Webba poskytuje vědcům cenné poznatky pro výzkumy v oblasti astronomie a kosmologie. Pořizuje ale i neuvěřitelné záběry a detaily z hlubokého vesmíru, které fascinují i laickou veřejnost. Mezi posledními z letošního léta je, například, snímek mlhoviny nebo Jupiterovy prstence. V říjnu 2022 pořídil dosud nejostřejší „portrét“ Pilířů stvoření. Ve vysokém rozlišení jsou velkolepé.

Malá vizitka úvodem

Pilíře stvoření jsou choboty mezihvězdného prachu a plynu v Orlí mlhovině v souhvězdí Hada. Od Země jsou vzdálené asi 6 500-7 000 světelných let. Z plynu a prachu vznikají nové hvězdy, které jsou zároveň narušovány světlem blízkých mladých hvězd. Vědci NASA dali chobotům symbolické jméno. Pilíře, to jsou základy světa a všeho co v něm je, do pojmu stvoření se promítly křesťanské tradice. Snímek Pilířů stvoření poprvé pořídil 1. dubna 1995 Hubbleův vesmírný dalekohled. Další pak v roce 2011 Evropská vesmírná agentura (ESA), a Hubbleův dalekohled znova v roce 2014. James Webbův teleskop do alba obrázků Pilířů stvoření přispěl letos v říjnu.

Z vesmírného alba

Hubbleovy „čočky“ ve viditelném světle zachytily vesmírnou scénu intenzivního tvoření hvězd jako tmavší choboty, které stoupají vzhůru a jsou zakončeny body (úvodní obrázek). Webbův snímek v blízkém infračerveném světle je vidí jako místy poloprůhledné až rezavě červené na pozadí barevného kaleidoskopu. V pilířích jsou patrné jasné body. Většina z nich jsou hvězdy. Načervenalé ohnivé koule u okrajů by dle astrofyziků měly být nově vzniklé hvězdy.

Snímky Pilířů stvoření jsou jako plátna abstraktních malířů. Někomu můžou připomínat oblouky, věže, skalní útvary, krajinu. Jiný vidí obrysy zvířat či pohádkové bytosti nebo stvůry. „Výtvarné nadání“ vesmíru i vlohy a schopnost svého „fotografa“ obdivují i vědci. Také je to těší. Snímky ale pro ně mají přirozeně hlavně vědecký přínos.

Teleskopem do minulosti i budoucnosti

Nové snímky Pilířů stvoření můžou astrofyzikům pomoci přepracovat modely vzniku hvězd. Můžou tak přesněji určit počet hvězd nových, objem plynu a prachu v této oblasti. Postupně pak lépe pochopit, jak se hvězdy formovaly. Vesmírný teleskop Jamese Webba (James Webb Space Telescope – JWST) je v současné době tou nejvýznamnější vesmírnou observatoří na světě. V rámci mezinárodního programu NASA, ESA (Evropská kosmická agentura) a CSA (Kanadská kosmická agentura) byl navržen jako vyspělejší nástupce svého předchůdce, aby v lepším rozlišení a citlivosti v infračerveném spektru zobrazoval vesmírné objekty, události a atmosféry možných obyvatelných exoplanet.

