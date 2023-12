Poklady skryté hluboko pod hladinami vod ve vracích lodí nikdy nepřestanou hledače pokladů lákat. Leckdy je to však těžší než hledat jehlu v kupce sena. O tom se přesvědčil i historik, který prodal svého milovaného veterána, aby našel sudy whisky a zlato, o kterých vyprávěly letité legendy.

V ledových vlnách

Vyprávění o zlatě a whisky začíná v roce 1854. Dne 7. prosince ráno vyrazil parník Westmoreland s nákladem obilí, mouky, vlny, tuku, vepřového a hovězího masa směrem na ostrov Mackiac v Huronském jezeře, jednom ze známých Velkých jezer. Měla to být poslední plavba toho roku. Třicet čtyři pasažérů a členů posádky však netušilo, že je to plavba skutečně poslední.

close info YouTube zoom_in Parník Westmoreland v plné parádě

Když parník proplouval oblastí Michiganského jezera nechvalně známou silnými proudy a prudkým vlnobitím, zastihla ho sněhová bouře. Kapitán Thomas Clark se snažil navést plavidlo do bezpečí, ale ledové tři až šest metrů vysoké vlny začaly parník plnit vodou. V podpalubí voda uhasila oheň v kotlích a loď se stala neovladatelnou. S částečně potopenou zádí ji vítr hnal vodní cestou známou jako Manitou Passage. Jen pár kilometrů od tehdy odlehlého pobřeží jezera v zátoce Platte Bay se otočila na pravobok a klesla ke dnu a s ní i polovina osádky.

close info YouTube zoom_in Polovina posádky Westmorelandu našla spásu na záchranných člunech

Zlato a sudy

Ti, co přežili a zachránili se ve člunech se pak postarali o legendu o pokladu. Vycházel jeden novinový článek za druhým a mnohé zmiňovaly zlaté dvacetidolarové mince zvané „dvojitý orel“ v tehdejší celkové hodnotě 100 tisíc dolarů, které byly určené na výplatu armádní posádky. Na palubu mělo být v Chicagu naloženo i 280 sudů whisky. Tou se prý opíjela skupinka německých dřevorubců, která se při bouři zavřela v kajutě a hrála karty.

Další desetiletí se stalo zlato a whisky Westmorelandu cílem hledačů pokladů. Jedním z prvních byl Paul Pelkey, první důstojník potopeného parníku, který se na první z více než deseti výprav do Platte Bay vypravil už v roce 1872. Neuspěl. Trvalo totiž pěkných pár let, než vrak parníku našel historik a rekreační potápěč a též hledač pokladů Ross Richardson.

Hledání jehly v kupce sena

Od doby, kdy se panu Richardsonovi dostala do ruky zpráva o potopení parníku v Michiganském jezeře, nemohl ji pustit z hlavy a byl doslova posedlý jeho nalezením. S předběžným výzkumem možného místa jeho potopení se začal zabývat v roce 2004. O dva roky později se spolu s kamarádem Jimem Sawtellem, který strávil hledáním vraků pět desítek let, vypravil přímo na místo. Stejně jako mnozí před ním vrak nenašel, ale pochopil, proč před ním jiní neuspěli a že na to musí jinak.

Začal studovat podmořskou topografii a hledat vrak na základě svědectví přeživších publikovaných v článcích po celé zemi. Dokonce se přestěhoval do Michiganu, aby měl k pramenům a historickým zdrojům blíž. Dle jeho vlastních slov pročítal měsíce stránky novin, aby našel jedno či dvě vodítka, která by mohla být užitečná.

close info Profimedia zoom_in Tak dokáže sevřít Michiganské jezero krutá zima

Koncem roku 2009 narazil v knihovně města Almira na zmínku, lépe řečeno dopis z roku 1889 psaný tehdejší záchranné službě, ve kterém pisatel okolnosti ztroskotání Westmoreland líčí v barvách. Mělo to být poblíž „slibného tmavého místa“, které už předtím znal Richardson z mapování vod pomocí Googlu, místa, kde se už před tím několikrát potápěl, avšak jen do hloubky okolo 50 metrů.

Vytrvalost a štěstí

Richardson věděl, že tam u podmořské skalní stěny prostě musí být neprozkoumaná díra, a že ta je tím posledním dílkem skládačky. Prodal svůj milovaný historický automobil, aby si mohl koupit člun a sonarové vybavení. S ním pak vyrazil k cílové oblasti. Po deseti hodinách zkoumání za pomoci sonaru s pouhým bočním snímáním vrak v hloubce přes 60 metrů dne 7. července 2010 našel. Věděl, že velikostí a tvarem vrak odpovídá Westmorelandu. O tři dny později se na místo vrátil s bratrem a v mrazivé hlubině ho natočil. Dle typických oblouků potvrdil, že je to parník, který hledal. Pozůstatky jsou dle něho v úžasném stavu a jde o jeden z nejzachovalejších vraků z poloviny 19. století na světě.

close info YouTube zoom_in Vrak lodi zůstal v chladných vodách o stálé teplotě tří stupňů neuvěřitelně zachovalý a stal se domovem mořských plžů

Whisky a zlato

Michiganské zákony zakazují amatérským potápěčům bez povolení vraky či artefakty ze dna vyzvednout. Dle federálního zákona z roku 1987 o ztroskotaných lodích mají vlády jednotlivých států USA pravomoc na svých vodních pozemcích si je nárokovat a spravovat. A tak Richardson dál zkoumat nesměl. Spravil o svém nálezu příslušné instituce. Informoval media, uspořádal tiskovou konferenci. Navzdory velké publicitě nebyl o vrak zájem…

Richardson čekal dlouhých deset let, než se o potopený Westmoreland začali zajímat univerzitní odborníci. A pak se dne 24. června 2020 znovu k vraku ponořil, aby s týmem hledal ten pověstný „poklad“. Podařilo se jim prozkoumat trosky kolem lodi, příď a strojovnu. Našli pár zlatých mincí a nějaké sudy, ale vyzvednout je nesměli. Richardson věří, že je whisky v nákladovém prostoru, ale jelikož se paluba zřítila, nedostali se tam.

Vrak na dně jezera v tichých hlubinách si můžete prohlédnout prostřednictvím následujícího videa:

Zdroj: Youtube

Muzeum pod vodou

O whisky projevily zájem místní palírny. Nejen proto, že pokud jsou sudy neporušené, whisky v nich zraje už nějakých 170 let a může tak mít cenu milionů. Mohla by být i významná z hlediska zkoumání, protože kukuřice tenkrát měla jiný genetický základ a mok může mít jinou chuť. A zlaté mince? Dle Richardsona by se cena zlata mohla pohybovat kolem milionu dolarů, pokud by se mince nechaly roztavit. Jejich numismatická hodnota se může klidně vyšplhat až v přepočtu k 375 milionům korun.

close info YouTube zoom_in Osud Westmoreland, legendy, destiletí hledání vraku

Richardson je přesvědčený, že podpalubí skrývá i další cenné dobové artefakty nesmírné historické ceny. Ale je sporné, zda by na jejich nálezu mohl zbohatnout. Dle severoamerických zákonů je dno Manitou Passage přírodní rezervací a vrak je tak považovaný za podmořské muzeum. A je tedy i otázkou, zda příslušné úřady vůbec někdy povolí vyzvednutí vraku či nálezů, či zda by povolení mohl získat sám Richardson. Pokud ano a mohl mít na nález nárok, je na něm zda by je v úctě k zachování michiganské historie ponechal jako exponáty muzeu na souši.

Ross Richardson o svém svém výkumu a pátrání napsal knihu The Search for the Westmoreland (Pátrání po Westmorelandu).

close info YouTube zoom_in Ross Richardson

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.leelanauticker.com, www.mlive.com, allthatsinteresting.com