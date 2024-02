Alice Maršálková 23. 2. 2024 9:15 clock 3 minuty

Pokud se vám doma často stává, že máte pomalé internetové připojením nebo slabý signál, nemusíte zoufat. Existuje jednoduchý trik, který vám může pomoci zesílit wifi signál, a to úplně zdarma. Jedná se o metodu využívající obyčejnou plechovku, kterou najdete snadno doma v kuchyni.

Princip tohoto triku spočívá v odrážení wifi signálu od směrované antény směrem, kam potřebujete. Plechovka se stane jakýmsi parabolickým reflektorem, který koncentruje signál a zlepšuje jeho dosah. Tímto způsobem lze výrazně zesílit wifi signál ve směru, kam je plechovka namířená, a eliminovat nežádoucí rušení a slabé místa u vás doma.

Jak postupovat?

Příprava plechovky pro zesílení wifi signálu je snadná a není potřeba žádné speciální vybavení. Postupujte podle následujících kroků:

Vyberte si vhodnou plechovku

Je důležité začít s vhodnou plechovkou, která bude mít hladký povrch a nebude poškozená. Ideální je použít plechovku od konzervovaných potravin, jako je plechovka od fazolí nebo rajčat. Je také důležité, aby plechovka měla dostatečně pevné stěny, aby si udržela svůj tvar a nekroutila se při manipulaci.

Odeberte víčko a dno

Před dalším použitím plechovky je nezbytné odstranit jak víčko, tak dno. Tento otevřený válec bude sloužit jako "parabolická anténa" pro zesílení wifi signálu. Víčko i dno odstraňte opatrně, abyste nepoškodili okraje plechovky.

U plechovky odřízněte víčko i dno a vytvořte otevřený válec.

Vytvořte otvor pro umístění antény

Dalším krokem je vytvoření otvoru na straně plechovky, který bude dostatečně velký pro umístění antény vašeho wifi routeru. Tento otvor by měl být umístěn co nejblíže středu plechovky, aby byl signál co nejlépe koncentrován. Použijte ostrý nůž nebo nůžky, aby bylo možné snadno a přesně vytvořit požadovaný otvor.

Umístěte plechovku na anténu routeru

Nakonec nasadíte připravenou plechovku na anténu vašeho wifi routeru. Je důležité umístit plechovku tak, aby směřovala ve směru, kde chcete zesílit wifi signál. Experimentování s různými úhly a polohami plechovky může pomoci dosáhnout nejlepších výsledků. Je dobré zkusit několik různých poloh a úhlů, dokud nenajdete ten nejlepší pro vaše potřeby.

Alternativní řešení s hliníkovou fólií

Využití hliníkové fólie jako prostředku k zlepšení signálu wifi je další zajímavou alternativou k triku s plechovkou. Hliníková fólie má podobné vlastnosti jako plechovka, které umožňují odrážet a zesilovat signál wifi. Zde jsou některé způsoby, jak tuto metodu využít a maximalizovat její účinek:

Příprava a tvarování

Předtím než začnete s využitím hliníkové fólie, je důležité ji správně připravit. Začněte čistou a hladkou hliníkovou fólií bez jakýchkoliv zjevných deformací nebo záhybů. Podobně jako u plechovky, i u hliníkové fólie můžete vytvořit parabolický tvar, který bude sloužit jako reflektor signálu wifi. Pomocí jemného ohýbání a tvarování můžete vytvořit hladký zakřivený tvar, který bude směrovat signál ve vašem preferovaném směru.

Připevnění za anténu routeru

Jakmile máte připravenou parabolickou fólii, připevněte ji za anténu routeru tak, aby reflektovala signál směrem, kterým chcete zesílit dosah. Můžete ji připevnit pomocí lepící pásky nebo jiného vhodného materiálu. Po připevnění hliníkové fólie proveďte testování signálu wifi ve vašem domě a provedete potřebné úpravy, abyste dosáhli optimálního výsledku.

Zdroje: onecrazyhouse.com