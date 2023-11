V roce 1825 byl v řece Witham poblíž Lincolnu v Anglii nalezen dvousečný meč. Na první pohled nevypadal nijak výjimečně. Při bližším zkoumání však badatelé spatřili něco, co jim vyrazilo dech. Středem čepele se linul zlatý nápis. Ten však nedával žádný smysl.

Váží více než jeden kilogram a je 96 centimetrů dlouhý. Komu patřil a kdo ho ukoval, je stále záhadou. Stejně tak i význam písmen, jež ho zdobí. Badatelé si však myslí, že patří mezi tzv. „magické“ meče. Ty byly v Evropě moderní kolem roku 1200 a desítky z nich byly objeveny v Anglii, Polsku, Švédsku, ve Francii a Nizozemsku. Jejich nápisy však vědci bez problémů rozluštili.

„Pohanští Germáni si zdobili své zbraně runami. Doufali, že je ochrání před zraněním a smrtí,” říká postgraduální student středověkých studií na Utrechtské univerzitě v Nizozemsku Mara van Hasselt. „Tato tradice se pravděpodobně přenesla i mezi křižácké rytíře.”

Withamský meč

Problémem však je, že jazyk, ve kterém je zpráva +NDXOXCHWDRGHDXORVI+ na Withamském meči napsána, je stále neznámý. Vědci ale předpokládají, že by se mohlo jednat o latinu, která byla ve středověku mezinárodní, stejně jako je dnes angličtina. Jednotlivá písmena by tak měla odkazovat na jedno slovo nebo duchovní symbol.

close info Youtube.com zoom_in Withamský meč

„ND znamenají Nostrum Dominus (náš Pán) či Nomine Domini (jméno Pána). Kombinace XOX by mohla být znakem pro Svatou Trojici,” přemýšlí van Hasselt. „Plusko na začátku a na konci by měl být křesťanský kříž.”

Během luštění se však objevila další komplikace. Původní latinská abeceda totiž neobsahovala písmeno W. Jazykovědci si tak myslí, že řemeslník chtěl napsat M, ale spletl se. To naznačuje, že nebyl gramotný.

Tajemný nápis

„Pokud by nevěděl, co píše, mohl pod jeho rukama vzniknout úplný blábol, nad kterým si téměř dvě stě let lámeme hlavu,” směje se kurátor Britské knihovny Julian Harrison. „Zejména saské meče na sobě měly často nápisy, jež ve skutečnosti nic neříkaly, protože lidé, kteří je vyráběli i kupovali, neuměli číst.”

Zdroj: Youtube

Mara van Hasselt však nesouhlasí. Podle něj by mohl být text modlitbou. „Na Withamském meči by mohlo být: Nebude nade mnou žádný kryt. Může to znamenat, že je rytíř vždy připraven k boji,” tvrdí.

