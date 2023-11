By ESO/Callingham et al - Coils of Apep by European Southern Observatory (image URL), CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74554810

Na první pohled vypadá jako nádherná spirála. Zdání ale klame. Tento hvězdný systém je připraven do naší galaxie vyvrhnout masivní záblesk gama záření. Vědci ho proto pojmenovali po smrtelném nepříteli božstva slunce Ra připomínající hada - Apep.

Jedná se hvězdný systém, jenž je v naší sluneční soustavě ojedinělý. „Nečekali jsme, že by zde mohl být přítomný. Známe ho pouze z mnohem vzdálenějších a mladších galaxií,” říká Benjamin Pope z Centra pro kosmologii a částicovou fyziku na New York University. „Vzhledem k jeho jasu je překvapivé, že nebyl objeven dříve.”

Vířící oblak prachu je od Země vzdálen pouhých 6500 světelných let. Tvoří ho dohromady tři hvězdy, z nichž dvě patří do kategorie Wolf–Rayetových sluncí, které jsou v závěrečné fázi svého života. Vyznačují se vysokou hmotností a rychlou rotací, díky níž svůj materiál vyvrhují do prostoru. Vytvářejí tak fascinující efekt větrníku.

Apep

Vědci pomocí výpočtů došli k závěru, že alespoň jedna ze tří hvězd v systému se točí dostatečně rychle, aby se stala supernovou. „Plyn v mlhovině se pohybuje kolem 12 milionů km/h, ale prach dosahuje rychlosti 2 miliony km/h,” říká Benjamin Pope. „To naznačuje že slunce je na pokraji roztrhnutí. Můžeme tak očekávat jeho zhroucení a výbuch produkující gama paprsky.”

Zdroj: Youtube

Záblesky gama patří mezi k nejsilnějším explozím, které astronomové znají. Trvají od zlomků sekundy po několik hodin. Uvolňují tolik energie, co Slunce během celého svého života. Jsou proto nesmírně ničivé.

„Podle našich výpočtů se nemáme čeho bát. V případě že dojde k výbuchu supernovy, koncentrované vysokoenergetické paprsky by musely proudit naším směrem,” vysvětluje fyzik. „To je málo pravděpodobné. Navíc předpokládáme, že ke zhroucení hvězdy může přijít až za půl milionu let.”

Konec světa

Co by se stalo, kdyby se vědci mýlili a gama záření by zasáhlo naší planetu? V tom případě by zničilo významnou část atmosféry, konkrétně ozonovou vrstvu, která nás chrání před ultrafialovými paprsky. Před nimi bychom se mohli schovat do budov. Příroda by ale neunikla. Byl by tak narušen ekosystém, a tedy potravní řetězec.

Zdroj: Youtube

Po přibližně deseti dnech by k Zemi dorazila sprška radioaktivního kosmického záření, jehož hodnoty by 100násobně přesáhly smrtící dávku pro lidi. Hromadné vymírání by tak bylo nevyhnutelné.

Zdroje: www.independent.co.uk, www.iflscience.com, www.livescience.com, www.vesmir.cz