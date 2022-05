Vědci zachytili signál v souhvězdí Střelce. Vysílají ho inteligentní bytosti?

Odkud pochází "wow!" signal?

Foto: Profimedia

I když citoslovce “wow“ známe většinou z amerických filmů, je přiřazováno i k mimozemskému signálu. Záhadný signál "Wow!" byl poprvé zaznamenán coby velmi krátký zvuk v radioteleskopu v noci 15. srpna 1977. A dodnes nebyl vyřešen. Nyní vědci zjistili, že by mohl pocházet z hvězdy podobné Slunci, která se nachází 1 800 světelných let daleko v souhvězdí Střelce. Kdo jej vysílá?

Před půl stoletím byl poprvé zaznamenán tento signál, jehož záhada je dosud neobjasněna.

Jednalo se o silný úzkopásmový rádiový signál, který 15. srpna 1977 zachytil radioteleskop Big Ear Státní univerzity v Ohiu ve Spojených státech. Zdálo se, že signál přichází ze směru souhvězdí Střelce a nesl očekávané znaky mimozemského původu.

Dodnes je považován za nejlepší kandidátský rádiový signál SETI, který byl teleskopy zachycen. SETI (hledání mimozemské inteligence) je obor, který podle NASA od poloviny 20. století naslouchá možným zprávám od mimozemských technologických bytostí.

V roce 2014 se pak objevila informace, že původcem Wow! signálu je s největší pravděpodobností nějaká přírodní událost a ne mimozemšťané. Jako možnost byla coby původe označena i prolétající kometa.

Na dokument o podivném signálu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Odkud se „wow“ signál vzal?

Podle amatérského astronoma Alberta Caballera nebyl tento signál dosud překonán. V den, kdy byl slyšen, byl velice silný, ale také velmi krátký, trval pouze 1 minutu a 12 sekund. Za objevitele tohoto fenoménu je od té doby považován astronom Jerry Ehman.

Název signálu vznikl poněkud bizarní cestou – právě v okamžiku, kdy jej Ehman objevil, zmohl se jen na obdivné „Wow!“, jež už anomálnímu signálu zůstalo. Od té doby vědci opakovaně pátrali po obdobných signálech pocházejících ze stejného místa, ale podle historie Americké astronomické společnosti marně.

Pinterest

Kandidát na „wow““ se našel

Nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru je vodík. Proto se vědci domnívají, že kdyby v naší galaxii Mléčné dráhy existovala inteligentní civilizace a chtěla by na sebe upozornit, pak by mohla vysílat silný úzkopásmový signál na frekvenci neutrální linie vodíku nebo v její blízkosti. Tomuto předpokladu pak odpovídala všechna další pátrání. Teleskop Big Ear hledal zprávy v elektromagnetickém frekvenčním pásmu 1420,4056 megahertzů, které produkuje právě vodík.

Alberto Caballero poté namířil dva přijímače dalekohledu Big Ear směrem k souhvězdí Střelce, kam mířily i v onu osudnou noc, kdy byl signál objeven. Astronom se rozhodl prohledat katalog hvězd z družice Gaia Evropské kosmické agentury a hledat možné kandidáty na vysílání signálu. A pak objevil hvězdu 2MASS 19281982-2640123, vzdálenou asi 1 800 světelných let.

Pinterest

Postupný průzkum galaxie

Podle Caballera je tato hvězda podobná a má s ním téměř totožnou teplotu, průměr a svítivost. I proto se astronom rozhodl tuto hvězdu prozkoumat blíže. „Hledáme život, jak ho známe. Proto je dobré hledat [u hvězd] obyvatelné planety, a dokonce i civilizace," řekl. S jeho názorem souhlasí i jiní, například Rebecca Charbonneauová, historička, která se zabývá SETI v Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. "V galaxii jsou miliardy hvězd a my musíme přijít na nějaký způsob, jak je zúžit," dodala, i když sama si myslí, že hledat pouze hvězdy podobné Slunci je příliš omezující. "Nemyslím si, že je to náhoda, že bod v historii lidstva, kdy začínáme vysílat inteligentní signály do vesmíru, je zároveň stejným bodem v historii, kdy dostáváme nápad hledat inteligentní signály z vesmíru," řekla Charbonneauová.

Více informací se dozvíte zde:

Zdroj: Youtube

Obdobný zvuk ani přes všechnu snahu astronomů již nebyl vícekrát slyšen. Tak nám nezbývá než se zatím spokojit s celou řadou hypotéz, včetně přírodních a lidmi vytvořených zdrojů, z nichž žádný signál dostatečně nevysvětluje.

Svědčí wow! signál o existenci vesmírných civilizací?Zdroj: Profimedia

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.livescience.com, astronomy.com