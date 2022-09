Webbův teleskop zachytil záhadnou děsivou věc. Vědci nic podobného neviděli

Hvězda WR 140 s podivnými kruhy, zachycená Webbovým teleskopem.

Foto: Zdroj: NASA/ESA /CSA /Ryan Lau /JWST ERS Team /Judy Schmidt

Vesmírný dalekohled Jamese Webba nám umožňuje nahlédnout do tajemných zákoutí nejen v prostoru, ale i v čase. Nedávno tento miliardový přístroj zachytil záhadné soustředné prstence kolem vzdálené hvězdy. Astronomové nedokážou vysvětlit, o co se jedná.

Na snímcích z července to vypadá, jako by vzdálenou hvězdu obklopovaly soustředné vlnky podivného čtvercového tvaru. Snímky zveřejnila na Twitteru občanská vědkyně Judy Schmidtová, která tak odhaluje hvězdu WR140. WR140 se nachází asi 5 600 světelných let od Země v souhvězdí Cygnus. Ta je na snímcích z Webbova teleskopu obklopená pravidelnými kruhy připomínajícími postupně mizející vlnky. Kruhy však nejsou dokonale kulaté, ale paradoxně působí „čtvercovým" dojmem. A právě tato záhada vyvolala v komentářích spekulace o možném mimozemském původu.

Hvězda WR140

Judy Schmidtová dále řekla: "Myslím, že příroda prostě dělá něco, co je jednoduché, ale když se na to díváme jen z jednoho úhlu pohledu, zdá se na první pohled nemožné pochopit, že jde o přírodní jev. Proč je to utvářeno tak, jak to je? Proč je tak pravidelný?"

Podle interdisciplinárního vědce Marka McCaughreana je tento prvek doslova bláznivý: "Šestibodová modrá struktura je artefakt způsobený optickou difrakcí od jasné hvězdy WR140 na tomto snímku #JWST MIRI. Ale červené zakřivené-ještě-boxy věci jsou skutečné, řada slupek kolem WR140. Ve skutečnosti ve vesmíru. Kolem hvězdy."

Podle něj je hvězda WR140 to, čemu astronomové říkají Wolf-Rayetova hvězda. To znamená, že je objektem, který vyplivl většinu svého vodíku do vesmíru. Podobné objekty jsou také obklopeny prachem, který doprovodná hvězda vymodelovala do podivných slupek.

I podle astronoma Ryana Laua jsou tyto „vnořené 'veverčí' prstence skutečné".

Studie bude již brzy na světě

Již brzy vyjde na toto téma vědecká práce, která je v současné době recenzována. WR140 je tzv. proměnná hvězda, která periodicky pohasíná a zjasňuje se. Zda má proměnlivost hvězdy něco společného se záhadným vlněním, se teprve ukáže.

Snímek již nyní demonstruje sílu vesmírného dalekohledu Jamese Webba za 10 miliard dolarů, nejvýkonnější observatoře, která kdy byla vyslána do vesmíru a je oslavována pro své revoluční infračervené vidění a velmi bystré oko. Díky přístroji můžeme nyní pozorovat WR 140, která ke zděšení astronomů září čtvercovými soustřednými vlnami.

Astronomové se brzy dozvědí o tomto záhadném jevu více díky vědecké práci, která je v současné době v recenzním řízení.

