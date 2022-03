Supervulkán Yellowstone: Časovaná bomba lidstva. Výbuch bychom nepřežili

Horká jezera v Národním parku Yellowstone

Americký národní park Yellowstone je čarovnou krajinou plnou jezer, divokých řek, malebných kaňonů a nedotčených ekosystémů. K poutavým turistickým atrakcím patří rovněž termální prameny a gejzíry, které ovšem nemohly vytrysknout na zemský povrch jen tak samy od sebe. Pohání je vulkanická činnost, jejíž síla zatím není znepokojivá, ale vědci ji pro jistotu bedlivě monitorují.

Yellowstonská kaldera je rozsáhlou vulkanickou strukturou rozkládající se na ploše 55 × 72 km. Vznikla v důsledku třech obrovských erupcí, ke kterým došlo během uplynulých 2 milionů let. Poslední se odehrála před 640 tisíci lety a její intenzita dosáhla nejvyššího stupně označeného zkratkou VEI 8. Taková erupce se nazývá "megakolosální" a dochází při ní k vyvržení materiálu o objemu větším než 1000 km3, přičemž obrovské množství vyvrženin se dostává až do stratosféry.

Zima a tma

Extrémně silné erupce se ovšem v minulosti odehrávaly i na jiných místech planety. K poslední došlo na Novém Zélandu před 26 tisíci lety. Za jeden z nejničivějších se pak pokládá výbuch supervulkánu Toba, který před 75 tisíci lety otřásl Indonésií. Podle některých výzkumů tehdy došlo k povážlivému vymírání druhů a na kahánku měla i lidská populace - globální teplota planety se snížila o 5°C, což v probíhající době ledové nebyla legrace. Někteří odborníci nicméně tvrdí, že jsou hrozivé následky této katastrofy nadsazeny a ve skutečnosti se podnebí dočasně ochladilo pouze o 1°C. Člověk, v té době již notně otužilý, prý nebyl nijak zásadně ohrožen.

Pro faunu a floru v jihovýchodní Asii však Toba měla katastrofální důsledky. Enormní množství síry v atmosféře navíc způsobilo kyselé deště, které ohrožovaly vegetaci na celé planetě.

Co by se stalo, kdyby…?

Podobný scénář by se dal předpokládat i v případě, že by plnou silou vybuchl supervulkán Yellowstone. "Většinu území přilehlých států Montany, Idaha a Wyomingu by pokryly žhavé pyroklastické proudy, zatímco na zbytek USA by se sypal popel," líčí katastrofický scénář odborníci z americké agentury pro geologický výzkum.

Už jen několikacentimetrová vrstva popela by přitom byla schopna zničit farmy, zablokovat silnice a kanalizaci a způsobit lidem i živočichům vážné dýchací potíže. Na většině území Severní Ameriky bylo nutné zastavit leteckou dopravu.

Důsledky by však pocítil celý svět. Po výbuchu by následovalo sice dočasné, avšak výrazné a ničivé ochlazení. Sluneční paprsky by nebyly schopny proniknout areosoly v horních vrstvách atmosféry a je možné, že bychom je deset let vůbec neviděli. To by zasáhlo zemědělství a rozpoutalo na planetě hladomor, doprovázený vlnou různých nemocí. Přežil by vůbec někdo?

Vědci naštěstí zároveň zdůrazňují, že panika není na místě. V příštích několika tisíciletích podle nich výbuch yellowstonské sopky nehrozí. V oblasti občas dochází k mírným zemětřesením, nicméně místní sopečná aktivita prý dlouhodobě slábne. Pokud v dohledné budoucnosti dojde k výbuchu, bude to jen erupce zanedbatelné síly.

