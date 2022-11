Čínské úřady potvrdili existenci Yerena, obdoby sněžného. Žije vysoko v horách

Lenka Bělská

Čínský Yeren.

Foto: Artur Bogacki / Shutterstock.com

Byl květen roku 1976. Skupina politiků se vracela přes zelené hory Shennongjia domů, do městečka Songbai. Kolem páté ráno byla posádka probuzena výkřikem řidiče. „Něco je před námi," ukazoval. Chen Liansheng, toho času zástupce ředitele stranické kanceláře, zamžoural přes sklo. Ve světlech reflektorů stál podivný chlupatý tvor.

Stvoření připomínající opici se rychle probralo z šoku a po dvou nohách utíkalo do lesa. Tam zmizelo neznámo kam. Muži byli překvapeni. Co potkali? Byl to tulák, zločinec nebo Yeren? Bájný kryptidní lidoop, o kterém se vypravují legendy již od 4. století př. n. l.?

Čínský Yeren

O Yerenovi se tvrdí, že obývá odlehlé hornaté oblasti Číny a nejčastěji se objevuje v lesích Shennongjia. Podle svědků má jít o silného a rychle se pohybující chlupatého tvora, jenž sestupuje do vesnic, aby se najedl nebo znásilnil nevinné ženy.

Chenovi Lianshengovi nečekané střetnutí nedalo spát. Kontaktoval ústřední vládu a Čínskou akademii věd. Odborníci považovali jeho příběh za zajímavý. „Byli přesvědčeni, že jako vysoce postavení úředníci bychom nelhali," vysvětluje. O rok později byla zřízena oficiální vyšetřovací jednotka s jediným úkolem. Mytickou bytost najít a chytit.

Skupina více než 100 lidí strávila na případu čtyři měsíce. Objevili tábor, chlupy, ale také obří stopy. Během několika dalších let antropolog z Pekingského přírodovědného muzea Zhou Guoxing odhalil, že nepatřily člověku ani žádnému podobnému hominidovi. Laboratorní analýza chlupů se ukázala jako neprůkazná. „Nemůžeme potvrdit ani vyvrátit, že nepatří dosud neznámému vyššímu primátovi,“ napsali soudní lékaři Wuhanské nemocnice.

Opičák s lidskými emocemi

Pátrání bylo u konce. Na Yerena se ale nezapomnělo. Během dalších čtyřiceti let bylo hlášeno minimálně 200 pozorování divokého tvora. Dva svědci navíc tvrdili, že ho chytili.

Mělo to být v roce 1980, kdy lovec jménem Bu Xiaoqiu v okrese Rongshui údajně lapil malého Yerena. V tu chvíli, kdy se mu oči zalily slzami a začal plakat, ho ale nechal jít. Zajímavostí je, že ronění slz je čistě lidskou doménou.

K dalšímu blízkému setkání došlo 4. dubna 1994. Strážce parku Yuhao Yuan stál na vyhlídce a kontroloval přidělenou oblast dalekohledem. Najednou spatřil podivnou spící bytost. Jako zkušený lesník věděl, jaká zvířata v Shennongjii žijí. Toto chlupaté stvoření k nim rozhodně nepatřilo. Začal na něj volat, aby se probudilo. „To se podařilo, stál tam, tyčil se do výšky asi 180 cm a měl červenohnědou srst. Poté odešel po dvou nohách," popisoval Yuan.

Zdroj: Youtube

Zhou Guoxing upozorňuje, že oblast Shennongjia bývala odříznuta od okolního světa. Obývalo ji pouze několik rodin. Jejich křížení tedy mohlo vést ke genetickým chorobám, jako je například spinocerebelární ataxie, kdy má jedinec malou mozkovnu, nízké čelo, výrazný nadočnicový hřeben, velké oči, užší a hlubší horní čelist a výrazný týl.

Zdroj:

www.ancient-origins.net, www.scientificamerican.com, www.en.wikipedia.org