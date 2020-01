Yitzhak Ganon: V Osvětimi dokázal přežít Mengeleho pokusy i plynovou komoru

Yitzhak Ganon se k smrti bál doktorů, nikomu z blízkých nikdy nevysvětlil proč. Po infarktu byl ovšem nucen podstoupit náročnou operaci. Doktoři i rodina se báli, že zemře, protože kromě oslabeného organismu měl pouze jednu ledvinu. O nejnáročnější kapitole svého života se přeživší Osvětimi a pokusů Josefa Mengeleho poprvé rozpovídal v roce 2009.

Pokusný králík

,,Nebyl jsem v nemocnici skoro 65 let. Bojím se doktorů," přiznal pětaosmdesátiletý muž rodině. A měl k tomu velice pádný důvod. Ganon, původem z Řecka, byl roku 1944 s celou svou rodinou násilně odvlečen z domu. Řekli jim, že je čeká dlouhá cesta. Věděli, o co se jedná.

Cesta z Řecka do Polska byla náročná. Podle Ganona trvala zhruba dva týdny, jeho nemocný a starý otec ji nepřežil. Jakmile transport dojel do cílové stanice, byla provedena selekce. Ganon sledoval, jak mu matku a pět sourozenců odvádí z dohledu, mířili někam, odkud se už nikdy nevrátili. Ganona nevybrali k tvrdé práci, ale k něčemu jinému - pokusům Josefa Mengeleho.

V rukou Anděla smrti

Anděl smrti ho vybídl, aby se položil na stůl, ale neřekl proč. Spoutal ho, vzal do ruky skalpel a otevřel mu břicho. To vše bez anestetik. Za křiku a citování Tóry mu Mengele vyňal jednu ledvinu, zkoumal ji ve svých dlaních, a položil ji do kovové mísy. Mengele zašil Ganonovi břicho, nepodal mu ovšem žádné bolest tlumící léky.

Dalšího dne se pacient stal Mengeleho laboratorním poskokem, doktor mu nedal žádný čas na rekonvalescenci. Utíral krev, umýval nástroje, uklízel zázemí, všechna práce probíhala za té nejhorší bolesti. Mengele si ho občas vypůjčil na jiný experiment, jednou musel Ganon ležet celou noc v ledové vaně a doktor sledoval, jak se s takovým extrémem poperou jeho plíce.

Výhra v loterii

Po půl roce ho Mengele poslal do plynu. Ganon prozradil, že kapacita plynových komor byla 200 lidí a on se stal číslem 201. Přežil pod nánosem mrtvých těl.

Dne 27. ledna 1945 přišla do Osvětimi Rudá armáda a tábor smrti osvobodila. Ganon nezahálel a vrátil se zpět do Řecka, aby našel své poslední dva žijící příbuzné, sestru a bratra. Poté společně emigrovali do Izraele a až do roku 2009 o svých útrapách mlčel.

Celých 65 let odmítal navštívit doktora, dokud ho zdraví na stará kolena těžce nezradilo. ,,Jsem jim vděčný," nechal se slyšet. ,,Nebýt jich, už bych zde nebyl." A nikdo by si jeho pozoruhodný příběh nevyslechl.