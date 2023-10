Středověký rukopis odhaluje zajímavou podobnost se Star Wars. Jak je to možné? Dokument, známý jako Smithfieldské dekrety, vznikl ve 14. století a obsahuje inkoustovou ilustraci, která nenechává nikoho na pochybách, komu se podobá. Je na něm totiž ikonická postava z Hvězdných válek, Yoda.

Kresba na tomto starobylém pergamenu by se snadno mohla svým výrazným zeleným odstínem, dlouhými špičatými prsty, špičatýma ušima a postavou v plášti vydávat za Yodu. Pravda, která se za touto podivnou podobou skrývá, je však ještě pozoruhodnější. Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Yoda nebo Samson?

Podle kurátora Britské knihovny Juliana Harrisona není kresba poctou legendárnímu rytíři Jedi, ale spíše nápaditým ztvárněním biblického příběhu o Samsonovi. Toto nečekané spojení sci-fi legendy a náboženského příběhu vyvolalo pozdvižení po celém světě.

Samson, postava z Bible, byl Bohem obdařený nadpřirozenou silou. Mezi jeho hrdinské činy patří zabití lva, poražení celé armády pomocí oslí čelisti a vyvrácení pohanského chrámu. Jeho Achillovou patou však byla zranitelnost vůči nedůvěryhodným ženám a jeho vlasy. Když mu ostříhali vlasy, opustila ho síla, což nakonec vedlo k jeho tragickému pádu v příběhu Samson a Dalila.

Rukopis s prvky fantazie?

I přes nepopiratelnou podobnost s Yodou zůstává záhadou, kterou postavu z příběhu o Samsonovi má tato "Yodovi podobná" postava představovat. Dr. Harrison se domnívá, že tento rozmarný přídavek měl rukopisu, v němž se objevují i další zvláštní lidsko-zvířecí kříženci, dodat nádech fantazie. „Rád bych řekl, že to opravdu byl Yoda, nebo ho nakreslil středověký cestovatel časem, ale ve skutečnosti je to ilustrace k biblickému příběhu o Samsonovi – ten umělec měl očividně bujnou představivost!,“ řekl kurátor muzejního blogu středověkých rukopisů.

Podívejte se na kresbu bytosti v plášti s dlouhýma špičatýma rukama a vystupujícíma špičatýma ušima, vypadající stejně jako známá postava:

Smithfieldské dekrety, známé také jako Dekrety Řehoře IX. s glosou Bernarda z Parmy, byly vytvořené ve Francii v letech 1300 až 1340. Jedná se o kompilaci papežských dopisů a církevních dekretů, která je jedinečnou směsí náboženství a fantazie. Mimo jiné je zde k nalezení i bizarní obrázek králíka střílejícího skákajícího psa lukem a šípem.

Internet nad postavou živě diskutoval

Ačkoli přítomnost postavy připomínající Yodu v tomto historickém rukopisu může být čistě náhodná, nepochybně přidává nečekanou vrstvu do bohaté tapiserie historických artefaktů.

Samozřejmě, že je velmi nepravděpodobné, že by postava tohoto „Yody“ nějak ovlivnila populární filmy, ale podle folklóru Star Wars je Yoda starý 900 let – ve filmech natočených koncem 70. let. Pokud by se tedy skutečně objevoval v tomto dekretu, jednalo by se o „portrét“ nakreslený v době, kdy byla postava přibližně 260 let stará.

Podobnost mezi Yodou a tímto středověkým výtvorem slouží jako podmanivá připomínka toho, že minulost často skrývá příjemná překvapení, a to i pro nadšence Hvězdných válek. Postava zřejmě ve skutečnosti bude jen rozmarným doplňkem stránky, na které jsou i další bizarní hybridy člověka a zvířete. Ale proč nefabulovat?

