V Queenslandu stále častěji hlásí lidé setkání s dvoumetrovým opočlověkem

Australské vnitrozemí je proslulé tím, že ho obývají nebezpečná zvířata. Legendy také vypravují, že rozlehlá divočina je domovem další bestie, tvora, který připomíná sněžného muže. Říká se mu Yowie.

Mýtus o neznámém lidoopovi rozšířili australští domorodci kmene Kuku Yalanji z Queenslandu, jež tvrdili, že své území sdíleli společně s Yowiem, i když na ně několikrát zaútočil. Jejich vyprávění potvrzují jeskynní malby zobrazující vysoké chlupaté tvory objevující se hned vedle domorodců. Yowie tedy mohl být hominidem, jež později vyhynul nebo zmizel hluboko v australském vnitrozemí.

Od 18. století se najednou začaly hojně objevovat zprávy o jeho výskytu. Poprvé byl spatřen v roce 1795. O 60 let později někdo do novin podal inzerát: „Slyšeli jste od domorodců příběh o nadpozemském zvířeti, jmenovitě Yowie-Devil neboli chlupáč z lesa? Ozvěte se." Šest let poté amatérský přírodovědec Henry James McCooey tvrdil, že na jižním pobřeží Nového Jižního Walesu, mezi Batemans Bay a Ulladulla viděl „velikou opici". Nabídl se, že ji za 40 liber uloví. To se mu však nepodařilo.

Vzhled Yowieho se po staletí měnil. V mytologii australských domorodců je zobrazován jako démon s dlouhými zuby a červeně planoucíma očima, který po nocích sežere vše, co mu přijde do cesty. Obecně je popisován jako muž podobný opici dosahující výšky 1,5 až 3 metrů. Paže má neobyčejně dlouhé, zakončené prsty s dlouhými drápy. Chodidla má otočená dozadu, takže jeho stopy ukazují opačný směr jeho putování. Vlasy má buď rezavé, bílé nebo černé, dlouhé skoro na ramena. I přesto, že je spíše plachý, může být agresivní a násilný.

Dean Harrison z australského Yowie Research tvrdí, že v posledních letech hominida spatřila nejméně stovka lidí. Sám jednoho také viděl. „Nikdy jsem nic podobného nepotkal. Věděl jsem, že se musím pohnout. Jakmile jsem to ale udělal, zařval," říká Harrison, který tuto zkušenost nazval „změnou života". Lovec bájných bytostí Steve Piper dokonce Yowieho natočil.

Mezi poslední setkání člověka s Yowiem došlo v roce 2021 v Queenslandu. „Stáli jsme na potemnělé ulici. Já a mí dva kamarádi. Nevěřil jsem tomu, co vidím," řekl Stirling Slocock-Bennett. Nezapomenutelná zkušenost se odehrála 4. prosince, když se s kolegy vracel z práce domů. Mezi řečí si najednou všimli shrbené postavy s opičím obličejem a dlouhými pažemi, která stála pod pouličním osvětlením.

Existuje Yowie?

„Zpočátku jsem si myslel, že jde o kance. Když jsme se ale k němu přiblížili, utíkal podobným způsobem jako opice," vysvětluje Seamus Fitzgerald. „Byl jsem překvapen. Tu noc jsem skoro nespal. Byl jem vděčný za to, že jsem viděl něco, v co jsem nikdy nevěřil."

Bohužel, ani toto setkání nemá žádného jiného svědka. Bájného tvora nezachytily ani policejní kamery. Opět tedy chybí přímý důkaz o jeho existenci. V Austrálii je fenoménem. Mnoho nadšenců využívá moderní technologie k tomu, aby odhalili jeho tajemství. Yowie ale všem lovcům stále uniká.

