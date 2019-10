Komisař Moulin, Yves Rénier: Kvůli Goldie Hawn se vzdal všeho, ona ho zradila

Žil v chudobě, jeho sestra přišla o život a rodinný život mu dlouho nic neříkal. Takové jsou osudy Yvese Réniera (77), kterého si diváci zamilovali jako komisaře Moulina.

Než se stal postrachem pařížského podsvětí, musel urazit dlouhou a strastiplnou životní pouť. Těžkosti ho potkávaly i poté, co se dostal na vrchol slávy.

Slavná babička

Mnozí ho považují za čistokrevného Francouze, ale skutečnost je jiná. V zemi galského kohouta se vůbec nenarodil a jeho matka byla Angličanka. Na svět přišel 29. září ve Švýcarsku, kde jeho rodiče a sestra Caroline našli úkryt před válečnou vřavou. Z Bernu se do Paříže přestěhovali až po několika letech.

Zprvu nic nenasvědčovalo tomu, že z Yvese vyroste filmová hvězda. O herectví se v rodině nikdo nezajímal, jen někdy se vzpomínalo na babičku Susanne, která na počátku 20. století platila za známou divadelnici a objevovala se na scéně po boku slavné Sarah Bernhardt.

Yvesovým světem se stala letadla. Chtěl se stát pilotem, nebo alespoň leteckým mechanikem. Osud to ale zařídil jinak. Jednou ho od lepení modýlků vyrušil kamarád a přemluvil ho, aby se s ním zapsal do kurzů herectví. Yves zprvu nejevil o pitvoření před publikem velký zájem, ale když zjistil, že na hodiny chodí i hezká děvčata, zůstal. Záhy se projevil jeho talent a dočkal se prvních divadelních rolí. Když mu bylo devatenáct, ozvali se i filmoví tvůrci. V adaptaci románu Hrabě Monte Cristo mu svěřili roli Alberta de Morcerf, tedy syna Dantesovy lásky Mercedes. Další léta ale slibný začátek kariéry nepotvrdila.

Tulák a narkoman

Studoval na Akademii dramatických umění, profesoři ho chválili, avšak jedničkami z indexu se ještě nikdo neuživil. Yves začal poznávat, že se dal na těžký boj, ale vytrval. Hostoval v řadě divadel, nikde však nezakotvil natrvalo.

V roce 1966 dostal nabídku na seriál Globe-trotters, kde hrál de facto sám sebe, tedy mladíka, který má neustále loktem do kapsy a potuluje se po celém světě. Projekt nedosáhl výraznějšího úspěchu, a tak se vydal do světa doopravdy. „Byl jsem v Indii, Pákistánu a Afghánistánu. Kouřil jsem trávu, zkoušel heroin a myslel si, že tak to bude celý život," vzpomínal. S divadelní společností a představením Mizantrop procestoval Spojené státy a doufal, že se mu tam podaří prorazit mezi hvězdy. Opět se zmýlil.

Zatímco filmoví tvůrci o něj nejevili velký zájem, totéž rozhodně neplatilo o ženách. Yves vždy věděl, co něžné pohlaví vyžaduje. Málokoho proto překvapilo, když si chudého herce v roce 1973 vzala úspěšná a okouzlující modelka jménem Victorie. O rok později se jim narodila dcera Samantha. Soužití ale začalo brzy skřípat.

Útěk od rodiny

Yves více než rok nezavadil o žádnou práci a ekonomická situace začala být neúnosná. Navíc se dozvěděl tragickou zprávu. Jeho sestra Caroline, která měla před sebou nadějnou dráhu klavíristky, zahynula v pouhých třiceti letech při autonehodě. Zdálo se, že život už nemůže být horší. Pak se ale stal zázrak.

V roce 1975 zazvonil telefon a hlas na druhém konci mu nabídl hlavní roli v krimiseriálu Komisař Moulin. Yves byl zprvu skeptický, detektivky ho nikdy moc nebavily, ale protože se nacházel v zoufalé situaci, souhlasil a navždy si změnil život. Postavu Jeana-Paula Moulina si diváci mimořádně oblíbili, takže se na obrazovkách objevovala šest let.

Yves si konečně užíval popularitu, ale v soukromí čelil velkým nepříjemnostem. V roce 1980 se podruhé pokusil uspět za oceánem, ale místo podepsané smlouvy se vrátil s čerstvou známostí. Na konkurzu k filmu Vojín Benjaminová potkal Goldie Hawn a bezhlavě se do ní zamiloval. O tři roky mladší herečka byla vdaná, ale to ho nedokázalo zastavit. Yves kvůli ní opustil manželku i tehdy šestiletou dceru. Románek trval zhruba dva roky a skončil ve chvíli, kdy Goldie poznala Kurta Russella, s nímž žije dodnes.

Opuštěný Yves se nemohl ze zklamání dlouho vzpamatovat, možná i proto nakonec utekl z role Moulina a série pro tu chvíli skončila.

Těžká operace

Zlomené srdce si léčil u Hélène Zidi (*1960), dcery známého režiséra Clauda Zidiho, který má na kontě filmy jako Zvíře, Prohnilí nebo Asterix a Obelix. Ze vztahu se na sklonku roku 1986 narodila dcera Lola, ale to bylo vše. Dvojice se rozešla a Yves se k radosti diváků vrátil v nových epizodách Moulina. Předtím si ale vymohl, že se na seriálu bude podílet také jako scénárista i režisér. Komisař prošel značnou proměnou, oblékl koženou bundu a nasedl na motorku. Většina strojů, se kterými se proháněl před kamerou, skutečně patřila Yvesovi. Nové díly byly akčnější, ale také realističtější, protože je oceňovali i skuteční policisté.

Yves se stal symbolem drsného muže, proto úzkostlivě tajil zhoršující se problémy se srdcem. Lékaři ho varovali, aby zpomalil pracovní tempo, ale Yves na ně nedbal. Nakonec byla situace tak vážná, že musel okamžitě do nemocnice, kde mu voperovali tři bypassy. S komisařem Moulinem se v roce 2006 musel rozloučit a naplno se začal věnovat rodině. V roce 1996 se podruhé oženil a s manželkou Karin přivedl na svět syny Julese (*1997) a Oscara (*2000).

Dodnes udivuje značnou vitalitou a má o tom i vlastní teorii: „Herectví je sice dost podivné povolání, ale na hercích se mi líbí jejich křehkost a jakási dětinskost. Lidé, kteří si umějí uchovat hravost, stárnou pomaleji, protože hra člověku brání, aby úplně dospěl."





CO JEŠTĚ NEVÍTE…

* O rozchodu s Goldie Hawn složil píseň a nazval ji Na účet volaného.

* Dcera Samantha je herečka a dcera Lola se pokouší uspět jako zpěvačka.

* Věnoval se také dabingu. Jeho hlasem promlouval John Travolta, Tommy Lee Jones, Burt Reynolds nebo Terence Hill.

* Zapojuje do programů na ochranu zvířat a životního prostředí. Jeho vzorem je v tomto ohledu Brigitte Bardot.

* Má vlastní obří akvárium, kde chová exotické ryby.