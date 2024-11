Když ji Zdeněk Troška obsadil do pohádky, v níž za svou roli získala nominaci na Českého lva, věděl proč. Už před tím v jeho pohádce ztvárnila neméně skvěle jinou pohádkovou bytost. Půvabná herečka a moderátorka se za výčet postav stydět nemusí, ale úvodem ještě slůvko: jméno má spjaté s dětmi.

Strach z role vede do dětství

Měla strach, že svou roli nezvládne, že Troškovi ten film zkazí, vzpomínala v pořadu Miluše Bittnerové sympatická blondýnka a zpočátku opravdu tápala, nevěděla jak na to. Chtěla, aby ji přeobsadil. „Vrať se do dětství,“ řekl jí režisér. Inspirací pro pohyby jí svěřené role jí sice nakonec byl Sněhurčin sedmý trpaslík Šmudla ze známé animované disneyovky a nejistý pohyb jejího syna Matyáše, když se batolil, my do jejího dětství krátce nahlédneme, třeba něco vám něco napoví.

Pomůže-li vám její věk, pak prozradíme, že se narodila 24. září 1963. Nedávno tedy vstoupila do jednašedesátého roku svého života, ale klidně byste řekli, že to je Matyášova starší sestra. Původem je Slovenka, narodila se v lázeňském městečku Bojnice. Od malička se účastnila pěveckých a recitačních soutěží. Jako holčička na poníkovi se usmívá, ale v dětství jí mnohdy do smíchu nebylo.

Měla dva starší bratry, o rok mladšího Karola a Alberta, což samo o sobě napovídá, že to neměla snadné. Maminka byla zdravotní sestra, často měla služby, tatínek byl muzikant a většinu času pobýval v Bratislavě. Domácí práce většinou ležely na bedrech jejích a mladšího brášky, se kterým si velmi rozuměla, o víkendech měli na starosti velký úklid domácnosti. Albert převzal roli rodiče, a to velmi přísného, a za každou neposlušnost a přestupek sourozence trestal pořádnými pohlavky. Když jí bylo deset, na tátu prasklo, že má nemanželskou dceru a maminka mu sbalila kufr.

Ze Žiliny do Prahy

Na konzervatoři v Žilině vystudovala malá jezdkyně zpěv a hru na housle, poté hudebně-dramatický obor na Státní konzervatoři v Praze. V Praze už zůstala. Dřív, než si ji Troška objevil pro sebe, měla za sebou už pár rolí v televizních filmech a pohádkách. Stav ztroskotání sice nebyl její filmovou prvotinou, ale zaujala v něm coby Andrea, sestra cikána Karčiho v podání Sagvana Tofiho (pozn. není myšleno proti menšině, jde o název dobové role). Do větší role Ilony, dcery vajdy Mižikára (Petr Čepek) byla obsazena v dramatu Kdo se bojí, utíká.

Vzápětí následovala Troškova oblíbená pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci. V ní nemohla oslnit svým půvabem, ale jen perfektně zvládnutou rolí, což se jí podařilo. Její filmovou matkou byla Helena Růžičková coby čarodějnice, která vyřkla nad princeznou kletbu. Jméno nezbedné dcery je Černava na obrázku.

close info Facebook / Facebook zoom_in Jen taková malá nápověda navíc, film je na motivy pohádky Jana Drdy a je z roku 1987.

A pohádka zmíněná v úvodu? Vypráví o krásné mlynářově dceři Elišce, která se zamiluje do chasníka Jindřicha, který se vydal do světa hledat zakletou princeznu a slouží ve mlýně. Na mlynářovu dceru si myslí nejen bohatý knížepán, ale i dvě pohádkové bytosti vodník a neposedný čertík. Jistě víte, že řeč je O princezně ze mlejna (II). Máme pohádku… A role, které se jezdkyně obávala? Tady máme obrázek:

close info Instagram / Instagram zoom_in Znáte jméno půvabné představitelky roztomilého čertíka?

Krásná tvář, krásná duše

Jméno představitelky čerta je Yvetta Blanarovičová. Je nejen herečkou oceněnou cenou Thálie, ale i zpěvačkou. Kromě účinkování v muzikálech koncertuje s kapelou a vystupuje s popovými, rokovými, muzikálovými a lidovými písněmi v programech pro dospělé. Má i svou divadelní humornou Talkshow propojenou s písničkami. Děti baví v pořadu Z pohádky do pohádky plným písniček, legrace, hádanek a tance. Písničky z pohádek a dětských hitů propojené se soutěžemi dětem nabízí v Dětské superstar.

Pořádá také benefiční koncerty a věnuje se moderování ve slovenštině a češtině. Na konci 90. let spoluzaložila nadační fond Fantazie, jehož posláním je shromažďování financí na vzdělání nadaných dětí z dětských domovů. Dále je zakladatelkou Nadace Yvetty Blanarovičové La Sophia o.p.s., která je též zaměřená na pomoc opuštěným dětem.

